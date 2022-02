Dans le cadre de la lutte contre le trafic de bois, une opération a été menée dans la nuit du samedi au dimanche, dans les départements de Saraya et de Kédougou, par des agents des eaux et forêts. Selon nos informations, elles ont permis de saisir une grande quantité de troncs d’arbre, du charbon, des planches et une vingtaine de tricycles.

D'après nos interlocuteurs, les délinquants qui se sont fait la malle, sont activement recherchés pour leur infliger des sanctions exemplaires. Les agents des eaux et forêts, renseignent nos interlocuteurs, vont poursuivre ces opérations hardies de police dans l'optique de continuer d'avoir des résultats hautement remarquables de saisies diverses de produits forestiers et de matériels d'exploitation et de transport.