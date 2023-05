Auteur d’une saison époustouflante en Serie A avec la Salernitana, Boulaye Dia alimente de plus en plus les rumeurs du mercato d’été. Ayant inscrit 15 buts et délivré 6 passes décisives en 31 matchs, l’attaquant sénégalais, prêté par Villarreal, pourrait déjà quitter la Salerne, malgré l’intention du club de lever son option d’achat de 12 millions d’euros.

Les dirigeants de la Salernitana ne seraient non plus contre l’idée de le revendre en cas d’offre intéressante. Ils n’en attendent pas moins de 20 millions d’Euros. En plus de Naples et Milan, l’Inter et la Fiorentina se seraient également alignés pour enrôler le champion d’Afrique.

Selon nos informations, La Viola serait prête à mettre ‘’20 millions d’euros’’ sur la table pour recruter Boulaye Dia. Le club italien est voudrait même associer à la transaction un de ses attaquants, Jonathan Ikoné ou Christian Kouamé, pour convaincre les dirigeants de la Salernitana.