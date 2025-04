Mis en place depuis cette saison, le nouveau format de la Ligue des Champions pourrait connaître quelques modifications pour la prochaine édition. Selon Bild, l'UEFA va étudier trois possibles modifications de son règlement.

Le premier point concerne la suppression de la prolongation. L'instance pourrait mettre fin à ses trente minutes supplémentaires. En cas d’égalité au bout du temps réglementaire, les deux équipes disputeraient immédiatement une séance de tirs au but. Autre changement étudié, l’avantage du match retour à domicile pour les équipes qualifiées directement pour les 8es de finale. Cet avantage, qui s'applique uniquement pour les 8es de finale, pourrait s'étendre jusqu'aux demi-finales.

L’objectif est d’offrir un véritable bonus aux équipes du Top 8 de la phase de Ligue, alors qu'Arsenal (3e) et le FC Barcelone (2e) joueront, comme en quarts, leur demi-finale retour à l'extérieur face à des équipes moins bien classées.

Enfin, l'UEFA pourrait faire en sorte que deux équipes d'un même pays ne peuvent plus se rencontrer dès les barrages et les huitièmes de finale, comme ce fut le cas entre le PSG et Brest, le Real Madrid et l'Atletico Madrid, ou encore le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen. Comme dans l'ancien format, cela ne deviendrait possible qu'à partir des quarts de finale. Affaire à suivre...