Les Sénégalais en lice dans les compétitions européennes des clubs ont connu des fortunes diverses. Nicolas Jackson et Pape Matar Sarr sont qualifiés respectivement en demi-finales de la Ligue Conférence et de la Ligue Europa. Par contre, Boulaye Dia et Moussa Niakhaté sont éliminés en quarts de finale de la Ligue Europa.

Pas de surprise pour Chelsea de Nicolas Jackson ! Largement victorieux à la manche aller sur le score de trois buts à zéro face à Legia, les Blues sont qualifiés en demi-finales de la Ligue Conférence malgré la défaite, hier. Le club londonien s’est incliné 2-1, à Stamford Bridge.

L’attaquant sénégalais, qui a suivi tout le match aller sur le banc, est aligné à la pointe de l’attaque pour le retour. Face à des Polonais décidés à renverser la pente, les Anglais concèdent rapidement un penalty à la 10e mn. Pekhart ouvre le score en battant Jorgensen. Les Blues égalisent grâce à Curcurella (33e, 1-1). Le défenseur espagnol trouve le chemin des filets à la 42e mn. Mais la joie des hommes d’Enzo Maresca est de courte durée. Car, le but est refusé pour position de hors-jeu par l’arbitre après visionnage de la Var. Les deux équipes ont regagné les vestiaires sur ce score de parité.

La prestation du Sénégalais ne semble pas avoir satisfait son coach, qui le remplace par Tyrique George (46e). La pause n’a pas entamé la détermination du club polonais, qui continue à pousser. Il leur a fallu huit minutes pour reprendre l’avantage. C’est Steve Kapuadi (53e, 1-2) qui inscrit le deuxième but de son équipe sur une superbe tête qui trompe le gardien adverse. Malheureusement pour les Polonais, la défaite à Varsovie a été trop lourde. Cette courte victoire ne leur permet pas de passer au prochain tour.

Pape Martar Sarr et les Spurs poursuivent l’aventure en Ligue Europa. Tenus en échec sur leur pelouse par Frankfort (1-1), les hommes d’Ange Postecoglou étaient dos au mur avant le coup d’envoi de la manche retour. Forts de leur nul obtenu à Londres, les Allemands, soutenus par leur public, avaient pris une option pour la qualification. Mais c’était sans compter sur la résilience de Tottenham. Les Anglais trouvent la faille en première période grâce à un penalty de Solanke (43e, 0-1). Ce seul but a suffi au bonheur des Spurs. Pape Matar est entré en seconde période à la place Mathys Tel (79e).

Des regrets pour la Lazio et Lyon

Tottenham affrontera Bodo/Glimt en demi-finales. Tombeur de la Lazio lors du match aller (2-0), Bodo/Glimt s’est fait peur au Stadio Olimpico, mais a finalement arraché sa place pour le dernier carré. Boulaye Dia et ses coéquipiers réussissent à rattraper leur retard en remportant la manche aller grâce à l’ouverture du score de Castellanos (20e, 1-0) et Noslin qui offrent les prolongations sur le fil aux Romains (90+3e, 2-0). Boulaye Dia (100e, 3-0, 3-2 sur l’ensemble des deux matchs) donne l’avantage aux Italiens, qui pensaient avoir fait le plus difficile. Mais dans la foulée, Helmersen réduit l’écart (109e 3-1, 3-3 sur l’ensemble des deux matchs) et envoie deux formations à la fatidique séance des tirs au but. Premier tireur de la Lazio, Boulaye donne l’avantage à son équipe (1 Tab 0) après le raté de Hauge. À l’issue de cet exercice, Bodo/Glimt l’emporte après un ultime raté de Castellanos (2 Tab 3). Les Romains peuvent nourrir des regrets pour n’avoir pas géré leur avance, à deux reprises.

Cette frustration doit également animer Moussa Niakhaté et ses coéquipiers de l’Olympique Lyonnais. Tenu en échec (2-2) au Groupama Stadium la semaine passée, l’OL espérait réaliser l’exploit à Old Trafford. Mais les Gones débutent ce choc de la pire des manières. Les Manchuniens prennent une sérieuse option en faisant le break en première période par Ugarte (1-0, 10e) puis Dalot (2-0, 45+1e). La pause a fait beaucoup de bien aux Rhodaniens, qui renversent la vapeur en seconde période. Sur coup franc, Tolisso profitait d’une déviation de la tête de Lacazette pour réduire le score (2-1, 71e). Sept minutes plus tard, Tagliafico égalise (2-2, 78e). Les deux formations sont envoyées en prolongation. Réduits à 10 à la suite de l’expulsion de Tolisson (89e), les Lyonnais parviennent tout de même à prendre les devants en inscrivant deux buts, grâce à Cherki (2-3, 105e) et un penalty transformé par Lacazette (2-4, 110e). L’OL, qui s’acheminait vers le dernier carré, vrille complètement. Sur un penalty, Bruno Fernandes (3-4, 114e) réduit l’écart avant que Mainoo n’égalise (4-4, 120e) et que Maguire n’envoie Old Trafford (5-4, 120+1e) aux anges.

Manchester United retrouvera Bilbao en demi-finales. Une fin cruelle pour Moussa Niakhaté et les Gones.

LOUIS GEORGES DIATTA