Le Real Madrid a montré son impuissance et s'est fait doucher par une très solide équipe d'Arsenal (1-2). Pas de folle remontée, pas de soirée enflammée au Bernabéu, le tenant du titre ne verra pas le dernier carré de la Ligue des champions.

Il y a le fait de croire que c’est possible, qu’ils pouvaient le faire, que le rêve pouvait être fabriqué. Le tenant du titre avait rappelé ses vieux souvenirs, Derby County en 1975, Anderlecht, Mönchengladbach, sa très glorieuse dernière décennie. Sauf qu’il avait oublié le terrain. Sans occasions, élans et nuits de folie, le Real Madrid a été incapable de revenir sur Arsenal (1-2) et est éliminé pour la première fois en quarts de finale de Ligue des champions depuis 2004. Très solide et supérieur ce soir, Arsenal croisera Paris en demi-finales.

Le Real Madrid a fauté

Il y avait certes peu d’espoirs, mais le score cumulé (5-1 pour Arsenal) est dur. Kylian Mbappé avait pourtant essayé d’entamer la nuit de folie en trouvant les filets, deux mètres hors jeu (2e). Persuadé de son équipe, de sa force et de l’état d’esprit des Gunners, Mikel Arteta avait sorti la même composition. Les Madrilènes, eux, n’ont pas mis le même engagement qu’au match aller. Problème : celui-ci fut souvent limite. Raúl Asencio, pas encore Sergio Ramos, ceintura Mikel Merino sur un corner (10e). Penalty pour Arsenal. Panenka même, signe qu’Arsenal était très sûr de lui. Sur la droite de Courtois, Saka la ratait complètement. L’Anglais est peut-être trop jeune pour savoir qu’une panenka n’est réussie que quand elle est tirée dans l’axe du but.

Rice, le héros du match aller, a failli être le héros malheureux quand il agrippa lui aussi Mbappé. Après un appel à la VAR beaucoup trop long, le penalty fut refusé, et le Real avait laissé passer sa chance. A l’image d’un Antonio Rüdiger jonglant entre les vilaines fautes et proche du premier but madrilène (42e), le Real fut assez inoffensif et beaucoup trop individualiste face au 4-4-2 londonien. Il rentrait à la mi-temps sans tir cadré, mais une faute commise toutes les cinq minutes. Impuissant.

Arsenal donne, et reprend

Puisqu’il fallait encore y croire, et surtout qu’il restait 45 minutes, le Real se devait de continuer à pousser. Et puis, il l’avait déjà fait contre l’Atlético au tour précédent. Mais Arsenal n’a jamais tressailli, contrôlant et en gérant à son rythme les désirs espagnols. Les Madrilènes se sont mis à rager, Jude Bellingham first (51e et 56e), Rüdiger second, en piétinant méchamment Myles Lewis-Skelly (59e). Ce soir, ce qu’on peine à appeler un collectif n’a jamais créé collectivement, et a eu comme plus grosse occasion un corner rentrant de Rodrygo (57e).

Alors Bukayo Saka s’en allait, fixait, poursuivait son action et se faisait servir sur un plateau par Mikel Merino (0-1, 65e). Rideau, et sieste. Commencée en tous cas par William Saliba, pourtant solide ce soir. Le Français se faisait chiper la balle par Vinícius, qui marquait dans le but vide (1-1, 67e). Le Real a recommencé à y croire, mais a perdu Mbappé. Venu à Madrid pour ce genre de soirées, le Français est sorti pour le denier quart d’heure. Il n’a donc pas vu le Real pousser sa peine, et Gabriel Martinelli gagner son face à face (1-2, 90e + 4) et arriver plein de confiance contre Paris, déjà battu lors de cette campagne. Le Real Madrid est absent des demi-finales pour la première fois depuis 2020. Reste à croire que cette équipe pourra le faire la saison prochaine.

SOFOOT