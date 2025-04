En match de clôture de la 19e journée, ce lundi, Génération Foot a lourdement corrigé Guédiawaye FC à domicile, sur le score de trois buts à zéro.

La 19e journée de Ligue 1 a pris fin ce lundi, avec la dernière affiche Guédiawaye FC-Génération Foot, au stade Birane Ly des Parcelles-Assainies. L'académie de Déni Birame Ndao a largement pris le dessus sur les Crabes de Guédiawaye (7e, 25 pts), sur le score sans appel de trois buts à zéro. Grâce à ce succès, les Grenats restent à la 6e place, avec 29 pts et à cinq longueurs du podium.

Après leur nul respectif face à l'ASC HLM (0-0) et au Casa Sports (0-0), les deux équipes avaient besoin de prendre les trois points pour se rapprocher du peloton de tête. Les visiteurs ont pris le match à leur compte et ont pris les devants. Kalfara Camara a ouvert le score pour Génération Foot à la 17e mn (0-1). L'attaquant de GF devient co-meilleur buteur de Ligue 1, avec cinq réalisations, à égalité avec Patrick Basse de GFC. Il sera imité par Moussa Traoré, qui a doublé la mise à la 39e mn (0-2). Deux minutes plus tard, Jean Bernard (39e, 0-3) a enfoncé le clou en inscrivant le troisième but de GF. De retour des vestiaires, le score n'a pas bougé. Guédiawaye FC a même été réduit à 10, après l'expulsion d'un de ses joueurs à la 52e mn. Les Académiciens ont maintenu leur invincibilité qui dure depuis quatre mois, avec dix rencontres sans défaite (6 victoires et 4 nuls).

12 buts inscrits

Lors de la 19e journée de Ligue 1, 12 buts ont été inscrits sur l'ensemble des 8 rencontres. Le match Oslo-AS Pikine (1-3) a été le plus prolifique (4 buts). Les Pikinois ont renoué avec le succès après deux matchs sans victoire. Après avoir concédé l'ouverture du score à la 11e mn, le club de la banlieue dakaroise a bien réagi en renversant son adversaire avant la mi-temps (1-2), avant d'aggraver le score dans la dernière minute du temps réglementaire, grâce à un doublé de Mangoné Ndiaye et un but de Sidya Sagna.

Le match GFC-GF arrive en deuxième position avec trois buts inscrits. Par contre, la rencontre entre l'US Gorée et la Sonacos s'est illustrée par son score vierge. Les Goréens n'ont plus gagné depuis deux matchs (deux nuls). Les hommes d’Aly Male sont menacés par les poursuivants, notamment WallyDaan, comptant le même nombre de points (34) suite à sa victoire face à Jamono Fatick (1-0), qui lorgne la deuxième place du classement.

Oslo FA reste dans sa pente descendante, après sa défaite face à l'AS Pikine, le troisième revers d'affilée. Les académiciens détiennent la plus longue série de matchs sans victoire (six défaites et deux nuls en huit matchs). Le dernier succès d'Oslo remonte au 11 janvier face à l'ASC HLM (1-0). Le club des HLM a concédé sa troisième défaite en quatre sorties lors de son déplacement sur la pelouse de l'US Ouakam (1-0), vendredi dernier

Résultats Ligue 1 Guédiawaye FC - Génération Foot 0-3 Ajel - Jaraaf 0-1 Oslo - AS Pikine 1-3 US Gorée - Sonacos 0-0 US Ouakam - ASC HLM 1-0 Casa Sports - Dakar Sacré-Cœur 0-1 Linguère - Teungueth FC 1-0 WallyDaan - Jamono Fatick 1-0

LOUIS GEORGES DIATTA