Le Sénégal accueille la 3e édition de Business Africa. Il s'agit d'un salon des entrepreneurs africains dont l'objectif est de mettre en lumière les entrepreneurs issus de la diaspora et du continent.

Après deux éditions en France, en 2021 et en 2022, Business Africa se tient au Sénégal, dans la capitale sénégalaise. Une première en terre africaine. Ouvert hier à Dakar, ce salon des entrepreneurs africains a pour objectif de mettre en lumière les entrepreneurs issus de la diaspora et du continent.

Il s’agit d’un grand événement qui se tient au moment où les jeunes prennent des embarcations au péril de leur vie.

À cet effet, le fondateur et directeur de Business Africa, Mutombo Régis Katalayi, a déclaré : ''Il y a un déficit d'information et d'inspiration. Il faut valoriser cette jeunesse. Elle est déterminée. Et quand on est déterminé à aller, même à la nage en Europe, c'est pour faire quelque chose de sa vie. Il faut que cette détermination soit dans l'intérêt des Sénégalais et des Africains.''

Et d’ajouter : ''Si nous voulons créer des opportunités, il faudrait que les Sénégalais voient cela. On est là pour faire passer ce message.''

Ainsi, des entrepreneurs tels que Ibrahima Sylla et Mery Bèye Diouf, des sportifs tels que l'ancien footballeur sénégalais Diomansy Kamara et Amadou Gallo Fall ont parlé de leurs expériences devant un parterre de jeunes.

Pour Mutombo Régis Katalayi, aujourd’hui, les Sénégalais sont formés pour affronter les défis qui se dressent devant eux. À l'en croire, le Sénégal est une terre d'opportunités. Ce qui explique d'ailleurs le choix de ce pays pour cette 3e édition de Business Africa.

La ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Aïssata Tall Sall, a assisté à la rencontre pour apporter un message d'encouragement et de soutien du président Macky Sall. Elle a également livré ce qu'elle sait du monde de l'entreprise. ''C'était juste un viatique que je voulais partager avec eux à partir de mon expérience propre, pour leur dire d'avoir la volonté d'entreprendre, de ne jamais renoncer, d’avoir la persévérance, le courage, d'être toujours dans la vérité de l'exercice'', a confié Mme Sall en marge de la rencontre.

À l'en croire, c'est ainsi que l’on réussit et que l'on s'engage dans une œuvre qui dépasse sa personne. ''L'avenir, c'est l'Afrique, et c'est déjà le présent !'', clame-t-elle.

BABACAR SY SEYE