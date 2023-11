Baobab Éditions organise pour la première fois le Salon du livre de jeunesse et pour enfants, Dakar Livres. Elle se tient du 15 au 18 novembre au centre culturel régional de Dakar Blaise Senghor. Une rencontre de partage des jeunes sur la vie littéraire.

C’est le monde de la littérature qui s’est retrouvé au centre culturel Blaise Senghor de Dakar pour accueillir le Dakar Livres. Un salon des livres pour jeunes et pour enfants. Différentes maisons d'édition y sont présentes avec une variété de produits. Elles viennent d’un peu partout puisque quatorze pays prennent part à cette rencontre qui est une initiative de Baobab éditions en partenariat avec l'Association des éditeurs du Sénégal et celle des écrivains du Sénégal.

En outre, l’initiative vise à démontrer que la lecture et le livre occupent toujours une place importante pour la jeunesse avec cinquante jeunes auteurs qui prennent part à ce salon. Alassane Cissé, journaliste culturel et initiateur de Dakar Livres, a expliqué les raisons de la mise sur pied de ce salon. ‘’C’est un coup de colère qui m’a poussé à créer cet espace. Coup de colère dans le sens où les gens ont tendance à dire que les jeunes ne lisent plus. Or, à l’intérieur du pays et partout ailleurs, on voit des jeunes qui écrivent, produisent des textes et qui sont édités par des maisons d’éditions sénégalaises. Cela veut donc dire que les jeunes lisent. Je pense qu’il faut que les gens relativisent leurs jugements de valeurs intempestives en disant que les jeunes ne lisent pas’’, a-t-il expliqué.

‘’Le Salon du livre de jeunesse et pour enfants est une réponse à cette problématique, car il expose une soixantaine de jeunes auteurs. Ils sont très passionnés de livres sans compter les réseaux des clubs littéraires et de philosophie qui sont tous présents pour montrer comment les jeunes lisent. Il faut montrer aux gens que la jeunesse n’est seulement pas une jeunesse de Tik Tok et de l’émigration irrégulière. Il y a une jeunesse créative, productive et donc positive’’, a dit M. Cissé.

Le jeune auteur et slameur, Abdou Aziz Dramé, est le directeur du salon. Dans son discours à l’ouverture officielle, il est revenu sur l’importance du livre dans la quête de la connaissance et de l’ouverture d’esprit. ‘’Nous sommes convaincus que le livre est plus qu’un objet, c’est un outil d’épanouissement, d’imagination et de renaissance. C’est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour offrir aux jeunes et aux enfants une expérience unique pour découvrir des univers fascinants et se laisser emporter par la puissance des mots. Les mots des auteurs nous transportent vers de nouveaux horizons, élargissent notre vision du monde et nourrissent nos esprits en nous permettant de nous évader dans notre réalité quotidienne’’, fait-il savoir.

Par ailleurs, il est prévu la tenue des panels, des séances de lecture, d’ateliers d’écriture et d’illustrations, des concours de dictée, de contes, de chants, de récitations durant ces quatre jours de moments littéraires.

