La 21e édition du Salon international de l’énergie et du pétrole en Afrique (Siepa) se tiendra les 23 et 24 janvier prochains. Pour cette édition, les organisations comptent principalement se pencher sur la transition énergétique et l'accès universel à l'électricité.

“Quelles solutions des États africains face aux défis de la transition énergétique et de l'accès universel à l'électricité ?”. L'interrogation ou la thématique en dit long sur les ambitions des organisateurs, à quelques jours du 21e Siepa. “La place de l'énergie est cruciale dans le développement durable de notre continent. L’énergie étant le moteur de la croissance économique, de l’amélioration des conditions de vie et de la réalisation des objectifs de développement durable”, a soutenu le président de l’Association sénégalaise pour le développement de l’énergie en Afrique, Mohamed Abdallah Seck.

“Durant deux jours, renchérit-il, les discussions vont s’articuler autour de questions actuelles liées à la problématique de la production et de l’accès à l’énergie en Afrique telles que les perspectives des productions pétrolières et gazières, les stratégies des compagnies pétrolières, le contenu local dans l’industrie pétrolière et gazière, la gouvernance du secteur des hydrocarbures, entre autres”.

Ce forum annuel sera aussi une occasion pour les firmes liées au secteur de l'énergie, de faire part de leur feuille de route sur le long, moyen et court terme. C'est un peu ce qu'a voulu expliquer le président de l'Association pour le développement de l'énergie en Afrique (Adea), Jean-Pierre Favennec : “Les compagnies pétrolières et gazières, comme BP et Woodside, vont profiter de ce salon pour faire une présentation des projets sur lesquels elles travaillent. En effet, il y aura la présentation de l’état du projet GTA qui va démarrer cette année et le projet pétrolier de Sangomar, dans le sud du pays.”

Selon le comité d'organisation, ce salon devrait, a priori, être présidé par le Premier ministre. Mais à défaut de ce dernier, on prévoit de se rabattre sur le ministre de tutelle. Son représentant y est allé de son commentaire aussi. “Les questions qui seront évoquées vont ouvrir des perspectives de développement et d’industrialisation. L’objectif est que nous bénéficions de ces ressources pour qu’on puisse travailler sur les énergies renouvelables pour le bien-être de nos populations. Nous devons aussi développer nos ressources pour l’accès à l’industrialisation et à la technologie, et en même temps participer à tout ce qui doit équilibrer le monde en matière d’environnement et de protection de la nature’’, a affirmé le conseiller technique en communication du ministre du Pétrole et des Énergies, Mamah Ka.

Mamadou DIOP