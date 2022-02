La situation à l’hôpital Thierno Mansour Barro de Mbour ne s’est pas améliorée, depuis la suspension du mot d’ordre de grève. Hier, les travailleurs de l’établissement public de santé de Mbour affiliés à l’Intersyndicale les 3S (Sames – Syntras – Sutsas) ont haussé le ton pour réclamer la satisfaction de leurs revendications suspendues depuis le mois de novembre 2021. Ils ont fait face à la presse dans l’enceinte de l’hôpital, hier.

‘’En l’absence de satisfaction dans le délai imparti, les 3S se réserveront le droit d’observer une grève de 72 heures renouvelable toutes les semaines’’. Ces propos ont été tenus par Abdoulaye Diouf, porte-parole des travailleurs de l’Intersyndicale les 3S de l’hôpital Thierno Mansour Barro de Mbour. Ces travailleurs ont tenu un sit-in hier, pour faire face à la presse et tirer la sonnette d’alarme. Ces travailleurs sont restés cinq mois sans percevoir leurs primes et indemnités, si l’on en croit le porte-parole. De ce fait, indique-t-il, ‘’l’Intersyndicale les 3S, constatant qu’il n’y a pas d’avancée sur le paiement des primes et indemnités, dépose le 13 décembre 2021 un préavis de grève et observe des sit-in toutes les semaines pour exiger le paiement des cinq mois d’arriérés de primes et d’indemnités’’.

Il explique que d’autres points sont également inscrits sur la plateforme revendicative déposée sur la table des autorités de la structure. Parmi lesquels ‘’le recrutement du personnel et le remplacement des postes actuellement vacants ; le relèvement du plateau technique de la structure ; la diligence par les autorités du dossier Polimed-EPS1 Mbour’’, d’après M. Diouf qui assure que l’Intersyndicale les 3S reste ouverte au dialogue et à la négociation.

Pour rappel, le lundi 22 novembre 2021, les délégués de l’Intersyndicale étaient au ministère de la Santé et de l’Action sociale pour une rencontre entre le cabinet du ministère, les représentants de Polimed, la direction de l’EPS1 de Mbour et l’Intersyndicale les 3S, à l’issue de laquelle des décisions ont été prises. Il s’agit de ‘’la révision de la convention Polimed-EPS1 de Mbour et le règlement des problèmes internes de la structure’’, informe Abdoulaye Diouf.

Selon lui, suite à cette rencontre, leur syndicat avait décidé de suspendre leur marche du mardi 23 novembre 2021, de lever temporairement le mot d’ordre de grève et d’exiger le paiement des cinq mois d’arriérés de primes et d’indemnités avant le 30 novembre 2021.

Outre cette rencontre au ministère de tutelle, informe-t-il, ‘’le 23 décembre 2021, s’était tenue une rencontre entre un représentant de la famille Barro, le délégué de quartier de Grand Mbour, deux représentants de l’Intersyndicale et le secrétaire général de la présidence, pour exposer les problèmes de la convention Polimed-EPS1 de Mbour. Ce dernier nous a fait savoir que Macky Sall est déjà au courant de ce dossier et en a fait une priorité’’. Mais depuis lors, constatent les syndicalistes, rien n’a bougé.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)