Dans son élan de solidarité en faveur des élèves issus des milieux défavorisés, Enda Jeunesse Action a distribué des kits scolaires, des serviettes hygiéniques et des vélos aux élèves de six établissements scolaires de la commune de Kolda, facilitant ainsi l’accès à l’éducation pour ceux résidant dans des villages éloignés comme Saré Bilaly et Soukou. Ce matériel permet d’améliorer leurs conditions d’études.