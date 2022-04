PENSEE UNIQUE A YAW Les accusations fracassantes de Déthié Faye Pendant que ses leaders s’affairaient à la mise en place de leur propre Réseau d’élus locaux, la coalition Yewwi Askan Wi devra faire face à une nième dissidence, celle de CDR/Fonk Sa Kaddu, amené par Déthié Faye, par ailleurs coordonnateur des non-alignés. Ce dernier n’arrivait plus à digérer la ‘’pensée unique’’ imposée au sein de la coalition par un ‘’groupe restreint, voire clandestin’’. Interpellé par ‘’EnQuête’’, il peste : ‘’Si nous avons pris cette décision, c’est parce qu’on a voulu, à un certain moment, conditionner les positions des entités. Il y a une volonté réelle d’uniformiser la pensée avec certains qui veulent s’attribuer, seuls, le titre de maitres à penser de tout le monde. Cela va à l’encontre de la ligne à laquelle j’ai toujours souscrit, celle du non-alignement et de l’indépendance.’’ Pour le coordonnateur des non-alignés, l’indépendance de penser et d’action doit être reconnue à chaque entité, surtout sur les questions qui n’ont pas été discutées et sanctionnées par une position commune de la coalition. Ce qui est loin d’être le cas à Yaw. ‘’Sur l’essentiel des questions, on se rend compte en réunion que tout est déjà ficelé. S’il doit y avoir des communications, avant même la réunion, chacun sait ce qu’il va faire. Les rôles sont répartis à l’avance. Pour moi, quand on a des formations politiques qui ont décidé de cheminer ensemble, il y a un principe majeur, celui de l’égale dignité des partis. C’est-à-dire que chaque entité ait la possibilité d’être au courant de ce qui se fait et de donner son point de vue. Qu’il ne soit pas permis à un groupe restreint, peut-être clandestin, d’être le seul à prendre des décisions à la place des autres.’’ Mais qu’est-ce que Yewwi a bien pu reprocher à Déthié ? C’est, selon M. Faye, d’avoir clamé dans la presse qu’il est foncièrement contre une augmentation des députés. Est-ce à dire que Yaw n’est pas contre une telle proposition ? Le dissident fulmine : ‘’C’est tout comme. En réalité, ils cautionnent, mais n’ont pas voulu le défendre publiquement. La preuve, lors de leur conclave, ils ont dit qu’ils prennent acte de l’augmentation, mais que cela n’ait pas une incidence financière. C’est de la malhonnêteté. Ils ne peuvent pas admettre que l’on augmente les députés, que l’on conserve les acquis actuels des parlementaires et demander qu’il n’y ait pas d’incidence financière. C’est une façon de cacher qu’ils sont pour l’augmentation. Ce n’est pas courageux.’’ Une chose est sûre : Yaw a reproché au coordonnateur des non-alignés ses positions publiques sur cette question. Déthié Faye précise : ‘’On a eu un débat sur les prises de position que nous pouvons avoir. Il m’a été reproché d’avoir dit dans la presse que je suis foncièrement contre l’augmentation du nombre de députés. Dans une réunion, on me l’a reproché ouvertement. Je leur ai dit que ceci est ma position, depuis 2016. Et jusque-là, il n’y a eu aucune réunion pour défendre une position commune sur la question. On ne peut donc pas me reprocher d’avoir défendu une position contraire.’’