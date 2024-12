C'était une cérémonie riche en couleur et en ambiance. Revenant sur le bilan des activités, le président de la Sades et inspecteur de l’éducation et de la formation, Momar Talla Bèye s'est réjoui. “Cela fait 23 ans qu’on organise la semaine de la solidarité pour venir en aide aux populations de Linguère ainsi que toutes les autres localités du département. Pour cette édition, c’est une satisfaction totale parce que tous les objectifs qui ont été assignés ont été atteints. Tous les médecins spécialisés en podologie, en ophtalmologie et en médecine dentaire ont répondu présents et ont assuré des consultations à Linguère, Dahra, Doundodji, Diéry Birane, Nguith, entre autres”.

L’objectif, selon lui, était de consulter 500 patients, mais à l'arrivée, les résultats ont dépassé les attentes. “Nous sommes parvenus à faire des opérations à un grand nombre au niveau des yeux, des dents et des redressements au niveau des pieds, dans des spécialités qui n'existent pas à Linguère. Les populations sont donc obligées d'aller jusqu’à Dakar ou Touba. On peut dire que c’est une prouesse que nos partenaires Luna Nueva aient pu réaliser pour participer aussi à donner du matériel médical et des médicaments à Linguère et à Dahra. Ce qui fait que notre bilan est positif et nous allons nous projeter à la prochaine édition”, rapporte le président de la Sades lors de son interview.

Dans le même sillage, il précise qu’“il est envisagé d'étendre l’assiette médicale aux autres localités pour une meilleure couverture médicale comme Dièry Birane qui avait une case de santé érigée aujourd’hui en poste de santé avec l’autorisation du médecin-chef de Dahra. Pour rappel, la Sades avait fait un don d’une ambulance médicalisée pour cette localité. Nous aimerions étendre cette assiette l’année prochaine pour aller à Gouloum, mais aussi d’autres zones comme Barkedji ou Gassane pour faire des consultations gratuites et même des dons de médicaments, de matériel médical”, a souhaité le président de la fondation.

Selon lui, la Sades compte également apporter d’autres spécialités comme des cardiologues, des neurologues, des diabétologues, des chirurgiens qui doivent venir dans ces zones. Car il y a des patients qui n’ont pas les moyens d’aller à Dakar pour se faire soigner ou d’aller dans d’autres plateaux médicaux. “Notre souhait est de faire ces activités une ou deux fois par an’’, indique le président.

Pour sa part, le maire de Linguère, Aly Ngouille Ndiaye, a salué l'organisation de cette 23e édition de consultations gratuites. Pour lui, le bilan est satisfaisant, compte tenu des performances des 19 médecins venus de l’Espagne. Ces derniers, selon lui, ont pu faire beaucoup d’interventions domaine en odontologie, ophtalmologie, chirurgie, apologie, etc. “Déjà, on avait consulté 800 patients avec 68 interventions en ophtalmologie pour une meilleure vision et permettre aussi à des patients d’avoir la bonne marche”.

Au-delà des consultations médicales, le maire de Linguère apprécie à sa juste valeur l’action que la Sades mène en donnant des ambulances, des bourses sociales aux meilleurs élèves, mais aussi aux élèves dont les parents sont indigents.