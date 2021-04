Arame Sow, surnommée Arame Bandit, a été jugée hier à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Après avoir injurié le responsable de la Librairie papeterie Daradji (LPD), elle s’en est prise à Amadou Sy et Moustapha Dieng, avant d’injurier le responsable de la Résidence Khadim Rassoul de Colobane.

Plus belliqueuse qu’Arame Sow, tu meurs. D’ailleurs son caractère volcanique et sa propension à la castagne lui ont affublé le sobriquet de ‘’Arame Bandit’’. La dame qui ne recule devant rien a comparu, hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Elle a été traduite en justice par le patron de la Librairie papeterie Daradji (LPD), Cheikh Tidiane Touré, Amadou Sy et Moustapha Dieng. Ils lui reprochent les faits de violence et voie de fait, d’injures publiques et de destruction de biens appartenant à autrui.

Courant mois de mars 2021, ‘’Arame Bandit’’ a fait vivre un sale quart d’heure aux parties civiles. Selon la genèse des faits tels que relatés par Cheikh Tidiane Touré, il était tranquillement dans son magasin, quand il a entendu un vacarme dehors. Sorti pour s’enquérir de la situation, il est tombé sur la prévenue qui proférait des injures acerbes à ses vigiles. Telle une personne possédée par le diable, elle a ramassé une pierre qu’elle a jeté sur l’une des vitres de son véhicule de marque Mercedes.

Dans sa folie furieuse, la dame, la cinquantaine révolue, s’en est pris à tous les vendeurs qui se trouvaient dans les parages. Après cette scène devant la librairie lors de laquelle elle a aspergé Moustapha Dieng de bouillie chaude, elle s’en est prise au responsable de la résidence Khadim Rassoul. Après l’avoir injurié, elle a insulté toute la communauté mouride. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase. D’où la plainte au commissariat de la Médina des victimes.

Face aux juges, hier, Cheikh Tidiane Touré a confié : « Nous craignons pour notre sécurité. Arame nous menace tout le temps. Elle est même allée jusqu'à se réjouir de l'incendie qui a frappé notre magasin, en janvier dernier ». Son employé Amadou Sy de marteler : « J’étais en train de décharger un conteneur à Colobane, lorsque j’ai vu Arame se bagarrer avec Mamadou Gueye. Quand ils ont essayé de les séparer, elle s'est mise à injurier tous les vendeurs qui se trouvaient sur place ».

Selon Moustapha Dieng, Arame s'est présentée un jour à la résidence « Keur Serigne Touba » pour abreuver d'injures Mamadou Touré, responsable de ladite résidence. « Allant plus loin, elle a injurié toute la communauté mouride. Ainsi, nous avons réagi car notre guide, Serigne Mountakha Mbacké nous a mis en rapport avec Mamadou Touré qui le représente dans ce domicile. Elle a fui avant de revenir avec une lame et menacer de me lacérer la peau », s’est plaint celui-ci.

Interrogé sur les faits qui lui ont valu sa comparution, Arame, qui prétend être tourmentée par des djinns, a juré ne pas être responsable de tels actes. Se faisant passer pour une personne malentendante, elle a servi des réponses incohérentes au juge et au substitut du procureur de la République.

A la suite du maître des poursuites qui a requis l’application de la loi, le tribunal a reconnu Arame Sow coupable. Le juge a infligé à la dame une peine de six mois avec sursis. En sus de cette peine, le tribunal a sommé la prévenue de ne plus mettre les pieds chez les parties civiles.