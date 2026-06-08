Sequestration et viol 

À Guinaw Rails, dans la banlieue dakaroise, le Commissariat d’arrondissement de Guinaw Rail a procédé, le 4 juin 2026, à l’interpellation d’un individu poursuivi pour détournement de mineure, séquestration et viol. Selon la police, l'affaire fait suite à la plainte déposée par une commerçante domiciliée à Grand-Médine, dénonçant le détournement de sa fille mineure, âgée de 16 ans.

De ses déclarations, il ressort qu’elle a été alertée par un tiers de ce que sa fille était retenue à son insu dans la chambre du suspect, sise à Guinaw Rail, depuis le mardi 2 juin 2026 vers minuit. Face à cette situation, la plaignante a sollicité l’intervention des forces de l'ordre. Aussitôt, une équipe de la brigade de recherches s’est rendue sur les lieux désignés afin de procéder aux constatations et aux interpellations nécessaires. Ce transport de police judiciaire a permis de localiser la victime ainsi que le suspect dans la chambre en question. Interrogé sur les faits sous le régime de la garde à vue, le mis en cause, qui se dit coiffeur de profession, a reconnu la présence de la jeune fille à son domicile.

Il a argué qu'ils entretenaient une relation amoureuse depuis près d’un mois et qu'il l'avait invitée de son plein gré à passer ces journées avec lui. Il a par ailleurs confessé avoir entretenu, au cours de cette période, six (06) rapports sexuels avec la mineure. Au vu des éléments constants de l'enquête, le mis en cause a été placé en garde à vue pour détournement de mineure, séquestration et viol. La procédure suit son cours.