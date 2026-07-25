Publié le 25 Jul 2026 - 15:13
HÔPITAL RÉGIONAL DE KOLDA

La Fondation Lonase mobilise 20 millions pour réparer le scanner

 

En panne depuis plusieurs mois, le scanner de l’hôpital régional de Kolda nécessite 32 millions de francs CFA pour être remis en service. La Fondation Lonase vient d’apporter une contribution de 20 millions de francs CFA. Un soutien qui devrait réduire les déplacements imposés aux patients vers d’autres régions pour bénéficier de certains examens spécialisés.

 

La Fondation Lonase vient au secours de l’hôpital régional de Kolda. Son directeur général, Abdourahamane Baldé, a remis à l’administration hospitalière un chèque de 20 millions de francs CFA destiné à financer une partie des travaux de réparation du scanner, hors service depuis plusieurs mois. Cette panne prive les populations du Fouladou d’un équipement essentiel au diagnostic médical. Pour effectuer certains examens spécialisés, les patients sont contraints de se rendre dans d’autres régions, avec les frais et les difficultés supplémentaires que ces déplacements peuvent occasionner.

« La Fondation Lonase s’engage, dans le cadre humanitaire, à payer les frais de réparation de cette machine vitale au bon fonctionnement de l’hôpital, qui s’élèveraient à 20 millions, contribuant ainsi à réduire les peines des populations dans le domaine sanitaire », a déclaré un membre de la Fondation. Le coût total de la remise en service du scanner est toutefois estimé à 32 millions de francs CFA. La contribution de la Fondation Lonase couvre ainsi une part importante du financement nécessaire. Pour le directeur de l’hôpital régional de Kolda, Dr Makha Danfakha, cet appui représente une étape décisive dans la mobilisation des ressources destinées à réparer cet équipement stratégique.

« Le scanner constitue un maillon essentiel de notre plateau technique. Son redémarrage permettra d’améliorer significativement l’accès des populations de Kolda et des régions voisines à un diagnostic rapide et de qualité », a-t-il déclaré. Au-delà de cette contribution financière, la Fondation Lonase et le Centre hospitalier régional de Kolda envisagent d’inscrire leur collaboration dans la durée. Les échanges entre les deux structures ont permis de poser les bases d’un partenariat devant aboutir à la signature d’une convention-cadre.

Celle-ci devrait notamment porter sur le renforcement du plateau technique par l’acquisition d’équipements médicaux, la réhabilitation de certaines infrastructures hospitalières ainsi que l’amélioration des conditions d’accueil et de prise en charge des patients. À travers ce futur partenariat, l’hôpital régional de Kolda espère moderniser progressivement ses infrastructures et améliorer durablement la qualité des soins proposés aux populations du Fouladou.

 

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social
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