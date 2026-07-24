Groupe Thématique éducation (gte)

"Gouvernance éducative locale et réussite scolaire : Engagements partagés pour Pikine". C'est le thème, du Forum de concertation multi-acteurs sur l'amélioration de la qualité de l'éducation dans la Zone Modèle de Pikine.

Selon le coordinateur du groupe thématique éducative dudit forum, l'éducation constitue le socle du développement durable de toute société et aucun territoire ne peut espérer un développement inclusif sans investir durablement dans son capital humain. C'est pourquoi selon Bira Lo, la qualité de l'éducation est une responsabilité collective qui dépasse largement le cadre de l'école. Elle interpelle les familles, les collectivités territoriales, les autorités administratives, les services techniques, les organisations communautaires, les partenaires au développement et l'ensemble des citoyens.

Conscient de cette réalité, le Groupe Thématique Éducation, mis en place dans le cadre de la Zone Modèle de Pikine, œuvre à promouvoir une gouvernance éducative participative fondée sur le dialogue, la concertation et la responsabilité partagée. "Le Forum qui nous réunit, n'est pas un événement isolé. Il est l'aboutissement d'un processus de concertation engagé avec les communautés à travers la Caravane Éducative Communautaire Intercommunale, organisée dans les cinq communes de la Zone Modèle de Pikine. Au cours de cette caravane, nous sommes allés à la rencontre des élus locaux, des directeurs d'école, des enseignants, des parents d'élèves, des élèves, des CGE, des APE, des AME, des Badienou Gokh, des délégués de quartier et de nombreux acteurs communautaires.

Ensemble, nous avons identifié les forces de notre système éducatif, mais aussi les nombreux défis qui demeurent. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour transformer ces constats en engagements concrets" a indiqué M. Lo. Qui a rappelé que l'ambition du GTE est claire : renforcer la participation des communautés à la gouvernance scolaire, améliorer les conditions d'apprentissage dans nos écoles, promouvoir une école inclusive, protectrice et équitable, développer des partenariats durables entre les collectivités territoriales, les services de l'État et les partenaires et faire de l'éducation une véritable priorité de développement local.