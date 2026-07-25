Les représentants des travailleurs de la Société nationale des habitations à loyer modéré (SN HLM) réclament le départ du directeur général, Pape Abdourahmane Dabo. Ils l’accusent d’intimidations, de licenciements abusifs et de « politisation » des effectifs. Le personnel interpelle le président Bassirou Diomaye Faye et demande l’envoi d’une mission d’évaluation au sein de l’entreprise.

Le climat social se dégrade à la SN HLM. Réunis au siège de la société, des travailleurs ont dénoncé la gestion du directeur général, Pape Abdourahmane Dabo, dont ils exigent désormais le départ. Soutenus par les agents mobilisés, les représentants du personnel accusent la direction générale d’entretenir un climat d’intimidation au sein de l’entreprise. Selon leur porte-parole, les travailleurs feraient l’objet de menaces et de pressions entravant le fonctionnement normal des services.

À l’origine de la montée de la tension, les syndicalistes évoquent notamment la présence présumée de personnes étrangères à l’entreprise dans ses locaux. Ils accusent la direction d’avoir fait appel à des « nervis » pour intimider le personnel et s’en prendre à des agents chargés de la sécurité. « C’est un acte totalement inconcevable dans un État de droit. Nous comptons mener toutes les démarches nécessaires : une plainte sera déposée contre le directeur général lui-même ainsi que contre ces nervis », a déclaré leur porte-parole.

La gestion des ressources humaines constitue l’autre principal point de crispation. Les représentants des travailleurs accusent Pape Abdourahmane Dabo d’avoir procédé à des licenciements qu’ils jugent abusifs, notamment parmi les cadres de l’entreprise. Ces départs viseraient, selon eux, à libérer des postes au profit d’une « clientèle politique ». Les syndicalistes rappellent que la SN HLM est une société nationale appartenant entièrement à l’État du Sénégal et ne saurait être gérée comme un patrimoine personnel. « Si le directeur général veut recaser sa clientèle politique, il n’a qu’à créer sa propre entreprise.

La SN HLM n’appartient pas à Pape Abdourahmane Dabo, il n’en est que le représentant légal », ont-ils soutenu. Face à ce qu’ils qualifient de « dérive managériale », les travailleurs sollicitent l’intervention du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi que celle du ministère de tutelle. Ils demandent l’envoi d’une mission d’évaluation afin d’examiner la situation au sein de la société et de prendre les mesures nécessaires. Le collège des délégués prévient que la mobilisation se poursuivra jusqu’au départ du directeur général ou à la satisfaction de ses revendications.

Mamadou Diop