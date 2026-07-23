Publié le 23 Jul 2026 - 12:51

Traitement de l’affaire Fatou Bintou Gueye

 

Le Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (CORED) appelle les professionnels de l’information à davantage de responsabilité dans la couverture de l’affaire Fatou Bintou Gueye. Dans un communiqué publié lundi 21 juillet, l’organe d’autorégulation insiste particulièrement sur le respect des tiers et de leur vie privée. Le CORED considère que Mame Makhtar Gueye, père de la mise en cause, ne peut être ni accusé ni critiqué pour des faits imputés à sa fille.

Il souligne que cette dernière est majeure et, à ce titre, seule responsable de ses actes. L’organe d’autorégulation ne s’oppose toutefois pas à ce que le nom du père soit mentionné lorsque cette information est nécessaire à la compréhension des faits. Mame Makhtar Gueye est notamment connu pour son engagement dans la lutte contre le trafic et la consommation de drogue. Mais cette mention, avertit le Conseil, ne doit pas conduire à lui attribuer une quelconque responsabilité dans les faits reprochés à sa fille.

Le CORED redoute que l’insistance sur le lien de filiation alimente une stigmatisation sociale injustifiée. Il rappelle ainsi que le droit à l’information doit s’exercer dans le strict respect de la vie privée et de la dignité des personnes, conformément à la Charte des journalistes du Sénégal. S’appuyant sur les articles 17 et 18 du Code de la presse, le Conseil rappelle aux journalistes et techniciens des médias leur obligation de respecter la vie privée et la dignité humaine. Il leur demande également d’éviter toute allusion susceptible d’entraîner une discrimination ou une stigmatisation.

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social
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