UCAD – calendrier académique 2026-2027

L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a fixé au 31 juillet 2026 le début des vacances universitaires. La décision a été prise mercredi 22 juillet, lors d’une réunion du Conseil académique tenue à la salle des Actes du Rectorat, sous la présidence du recteur, le professeur Alioune Badara Kandji.

Pour l’année universitaire 2026-2027, la reprise des enseignements est prévue le 15 octobre 2026. Les inscriptions et réinscriptions s’ouvriront, quant à elles, le 1er septembre 2026 et se poursuivront jusqu’au 31 mars 2027 au plus tard. Toutefois, certains établissements de l’UCAD ont été autorisés à poursuivre les enseignements et les apprentissages jusqu’au 10 août prochain. Cette dérogation doit leur permettre d’achever certaines activités spécifiques encore en cours.

Au-delà du calendrier académique, le Conseil a adopté plusieurs textes réglementaires relatifs à la gouvernance, au fonctionnement et à la vie institutionnelle de l’Université. Les nouvelles dispositions concernent notamment l’organisation de certaines instances ainsi que le renforcement de la gouvernance de la recherche.

Elles visent, selon le Rectorat, à consolider le cadre juridique, administratif et académique de l’établissement. Les facultés, écoles et instituts sont également invités à adapter l’organisation des enseignements, des apprentissages et des évaluations aux décisions arrêtées, tout en tenant compte de leurs calendriers respectifs et des exigences liées à la qualité des formations.

Le Conseil académique a enfin salué l’engagement des enseignants-chercheurs, des chercheurs, du personnel administratif, technique et de service ainsi que des étudiants au cours de l’année universitaire.