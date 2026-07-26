La région de Thiès a accueilli, ce vendredi, un comité régional de développement (CRD) consacré au lancement du projet Yaakaar Jeunesse et Entrepreneuriat (YEAH), ainsi qu'aux travaux de réhabilitation de l'Espace Jeunes de Thiès.

Dans un contexte où près de 75 % de la population sénégalaise a moins de 35 ans, les politiques publiques accordent une place centrale à l'insertion socio-économique des jeunes, conformément aux orientations de l'Agenda national de transformation « Sénégal 2050 », a rappelé, hier, l'adjoint au Gouverneur chargé du développement, Ababacar Sadikh Niang, à l’ouverture des travaux du CRD consacré au lancement du projet Yaakaar Jeunesse et Entrepreneuriat (YEAH.

En effet, le projet Yaakaar Jeunesse et Entrepreneuriat, porté par le Consortium Jeunesse Sénégal avec l'appui de la Fondation Mastercard, ambitionne de renforcer l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes en leur offrant des opportunités dans des secteurs à fort potentiel tels que l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'agroalimentaire, l'industrie, la transformation, la commercialisation et le numérique.

Le programme prévoit la mise en œuvre de plusieurs actions, notamment des campagnes de sensibilisation, d'information et d'orientation vers les métiers porteurs, un accompagnement personnalisé des entrepreneurs, un accès facilité aux mécanismes de financement, la promotion de champions locaux ainsi qu'un plaidoyer en faveur de réformes favorisant l'emploi des jeunes.

Ce qui fait dire à Ababacar Sadikh Niang que les objectifs du projet sont ambitieux. En effet, il s'agira de sensibiliser et d'orienter 8 000 jeunes vers des opportunités économiques, d'intégrer 12 champions locaux au programme, d'accompagner 60 acteurs des chaînes de valeur, dont 70 % de jeunes femmes, avec une attention particulière accordée aux personnes en situation de handicap, et de soutenir 32 jeunes entrepreneurs agricoles à fort potentiel dans la promotion de leurs produits et services.

S’agissant du choix de Thiès pour abriter la rencontre, il a évoqué sa position géographique stratégique, une population majoritairement jeune – 62 % des habitants ayant moins de 25 ans – ainsi qu'un tissu associatif et sportif particulièrement dynamique.

D’ailleurs, le projet prévoit la réhabilitation de l'Espace Jeunes de Thiès afin d'en faire un véritable centre de référence dédié à l'information, à l'orientation, à la formation et à l'accompagnement des jeunes dans leurs parcours d'insertion professionnelle et entrepreneuriale.

L'autorité appelle ainsi l’ensemble des acteurs institutionnels, communautaires et associatifs à s’impliquer pleinement dans la réussite de cette initiative, elle est d’avis que la mobilisation collective sera déterminante pour offrir à la jeunesse de nouvelles perspectives d’insertion et de développement économique.

Interrogée en marge de la rencontre, Arame Gueye Seck, représentante du Consortium Jeunesse Sénégal, a confié que le programme ne se limite pas à la production agricole. « Nous intervenons sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de l’agriculture à l’élevage, en passant par tous les métiers connexes. Nous allons informer les jeunes sur ces opportunités, les accompagner dans leurs projets entrepreneuriaux et faciliter leur accès au financement grâce au Fonds Yaakaar », a-t-elle indiqué.

Elle a également précisé que l’Espace Jeunes de Thiès sera transformé en un véritable hub d’orientation et d’accompagnement, où les jeunes pourront accéder à des formations, des conseils en employabilité, un accompagnement à la création d’entreprise ainsi qu’à diverses opportunités économiques.

Un financement de 12,9 milliards de FCFA pour la vision Yaakaar 2030

Selon Arame Gueye Seck, le projet bénéficie principalement d’un financement de la Fondation Mastercard. Le Consortium Jeunesse Sénégal travaille également avec plusieurs partenaires, dont la Délégation de l’Union européenne et l’Agence française de développement (AFD).

« L’ensemble des programmes inscrits dans la vision Yaakaar 2030 représente un financement global de 12,9 milliards de FCFA », a-t-elle précisé.

À Thiès, la mise en œuvre opérationnelle du projet est assurée par Volkeno, en collaboration avec les services régionaux et départementaux compétents. Les jeunes pourront également accéder aux différentes opportunités via la plateforme guichetjeunesse.sn, qui centralise les offres de formation, d’accompagnement et de financement. Des campagnes de proximité seront également organisées afin d’aller directement à la rencontre des jeunes et garantir un accès équitable à l’information.

Revenant sur l’expérience menée au Centre Départemental d’Éducation Populaire et Sportive (CDEPS) de Wakhinane Nimzatt à Guédiawaye, Arame Gueye Seck a rappelé que près de 350 000 jeunes ont été touchés par les différentes actions du Consortium, allant de l’insertion professionnelle au volontariat, en passant par la participation citoyenne et les formations.

« La rénovation du CDEPS et les programmes d’animation mis en place ont permis de transformer cet espace en un véritable lieu d’opportunités pour les jeunes », a-t-elle souligné.

Le Consortium Jeunesse Sénégal ambitionne de toucher 800 000 jeunes à travers le projet Yaakaar Jeunesse et Entrepreneuriat. Outre Thiès, le programme est déployé dans plusieurs régions du pays, notamment Dakar, Saint-Louis, Kaolack et Ziguinchor, avec l’objectif de favoriser l’accès des jeunes à l’emploi, à la formation et à l’entrepreneuriat sur l’ensemble du territoire national.

Ndeye Diallo (Thiès)