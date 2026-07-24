Traite de personnes à Kédougou

Un réseau présumé de traite de personnes a été démantelé entre les quartiers de Lafia et de Kharakhéna, dans la région de Kédougou. Les deux personnes interpellées sont notamment poursuivies pour association de malfaiteurs, proxénétisme, traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle et par le travail, complicité de traite ainsi que pour l’ouverture et l’exploitation d’un débit de boissons sans autorisation administrative.

L’enquête a été ouverte le 20 juillet, à la suite d’un renseignement anonyme signalant la présence, dans le quartier de Lafia, d’une jeune ressortissante nigériane présentée comme victime d’un réseau d’exploitation. Les premières investigations ont permis aux agents de remonter une filière qui aurait organisé son déplacement du Nigéria vers le Sénégal.

D’après les éléments de l’enquête, la principale mise en cause, établie à Kharakhéna, aurait imposé à la victime une dette d’un million de francs CFA correspondant à de prétendus frais de voyage. Celle-ci aurait ensuite été transférée à une seconde suspecte, propriétaire présumée d’un bar clandestin à Lafia, comprenant trois chambres attenantes. Selon les enquêteurs, la tenancière du bar aurait contraint la jeune femme à se prostituer. Elle collectait les revenus tirés de cette activité, prélevait 30 000 francs CFA au titre d’un loyer mensuel, puis transférait le reliquat à la présumée organisatrice du voyage par un service de paiement mobile.

...Lors de la première phase de l’opération, les agents de la DNLT ont investi le domicile servant également de bar à Lafia. Ils y ont interpellé la première suspecte et mis la victime en sécurité. Auditionnée après la notification de ses droits, la mise en cause aurait reconnu percevoir une commission sur les sommes générées par l’exploitation de la jeune femme et en transférer une partie à sa présumée complice.

Les enquêteurs se sont ensuite rendus à Kharakhéna, où la seconde suspecte exploitait un restaurant. Son interpellation a également conduit à l’identification d’une autre victime de nationalité étrangère. Placée en garde à vue, la principale mise en cause aurait reconnu avoir réclamé un million de francs CFA à la première victime. Sur cette somme, 700 000 francs auraient déjà été récupérés.

Le reliquat de la prétendue dette s’élevait ainsi à 300 000 francs CFA. La victime aurait été soumise à une double exploitation. Elle travaillait sans rémunération dans le restaurant, de 7 heures à 20 heures, avant d’être contrainte à la prostitution durant la nuit, sous prétexte de rembourser les frais engagés pour son voyage. À l’issue de l’enquête préliminaire, les deux personnes mises en cause ont été présentées au parquet de Kédougou pour la suite de la procédure. Les deux victimes ont, quant à elles, été soustraites au réseau et mises en sécurité.