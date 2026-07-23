Publié le 23 Jul 2026 - 11:54

Tentative de viol sur une fillette de 13 ans

 

Le Commissariat d'arrondissement de Jaaxay a procédé, le 21 juillet 2026, à l'arrestation d'un individu soupçonné d'attentat à la pudeur et de tentative de viol sur une mineure. L'homme a été intercepté par des riverains alors qu'il tentait de prendre la fuite. Les faits se sont déroulés le 21 juillet, à l'heure de la prière du crépuscule (Timis). Selon les déclarations de la victime, âgée de 13 ans, celle-ci regagnait son domicile lorsqu'elle s'est isolée dans une maison en construction pour uriner.

Alors qu'elle réajustait ses vêtements, un homme aurait surgi devant elle, le bas du corps dénudé. Selon son témoignage, quand elle a tenté de crier pour alerter les alentours, l'agresseur l'a violemment plaquée contre un mur et lui a couvert la bouche de la main pour l'empêcher de se faire entendre. La scène n'est cependant pas passée inaperçue.

Un habitant du quartier, témoin de l'agression à travers une brèche dans le mur de la bâtisse en construction, est intervenu immédiatement pour porter secours à la jeune fille. Se sachant repéré, le mis en cause a tenté de fuir en sortant précipitamment du bâtiment.

Il a été rattrapé peu après par le témoin, aidé de plusieurs riverains, avant d'être remis aux forces de l'ordre. Lors de son audition, la victime a par ailleurs indiqué que le mis en cause s'était déjà livré, par le passé, à plusieurs sollicitations à caractère sexuel à son encontre. L'individu a été placé en garde à vue au Commissariat d'arrondissement de Jaaxay. Les investigations se poursuivent afin de faire toute la lumière sur cette affaire.

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social
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