Deux des quatre membres d’un redoutable gang, spécialisé dans le braquage en plein jour, ont été arrêtés, après plusieurs mois de recherches, par les forces de défense et de sécurité du pays. Certaines vidéos de coups d’éclat sont toujours sur le net, ayant fait le buzz en leur temps. Ils ont été interpellés avant-hier, par les enquêteurs de la section de recherches, aux Maristes.

Les vidéos de leurs hauts faits ont fini de devenir virales sur les réseaux sociaux. Dans l’une d’elles, on voit un homme sortir de sa voiture, après avoir senti une panne. Il fait le tour pour voir ce qu’il en est. Arrivent deux individus à bord d’un scooter. L’un ouvre la portière, se saisit d’un sac contenant quelque chose, remonte à bord du deux-roues et ils disparaissent dans la nature.

Cette scène surréaliste s’est multipliée, ces derniers mois. Et les plaintes se sont amoncelées sur la table des commissariats et des brigades. Les victimes expliquaient toutes le même modus operandi de leurs agresseurs. Elles étaient surveillées à la banque où, après avoir retiré de fortes sommes d’argent, elles étaient suivies, puis dépouillées. Pour y arriver, poursuivent les victimes, les brigands prenaient le soin de provoquer la crevaison de l’un des pneus des voitures des cibles. Donc, deux complices squattaient à l’intérieur de la banque pour suivre les moindres mouvements de la cible ; les deux autres, à l’extérieur, s’occupaient de saboter la voiture.

Ainsi, ils n’avaient qu’à suivre la victime qui, après avoir roulé quelques minutes, était obliger d’immobiliser le véhicule. C’est en ce moment que l’autre équipe, qui le filait avec une moto, arrivait sur les lieux pour l’attaquer, avant de prendre tout l’argent qu’elle venait de retirer. L’on précise que les bandits n’ont jamais violenté quelqu’un. Par contre, le numéro était tellement bien rodé que la victime n’y voyait que du feu.

Le gang a fait plusieurs victimes dans les quartiers huppés de Dakar, grâce à un travail d’identification de potentielles victimes et de filature. A ce jeu, selon les plaignants, le préjudice s’élève à une centaine de millions. Les hautes autorités de la police et de la gendarmerie ont ainsi instruit leurs éléments de mettre un terme aux agissements de la bande et de les appréhender le plus rapidement possible.

Selon toujours nos sources, après plusieurs filatures, recoupements et l’usage de techniques d’enquêtes modernes, les enquêteurs de la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane ont identifié les suspects, avant de les localiser. Une descente aux Maristes, le lieu où ils se terraient après leurs forfaits, a permis aux hommes en bleu de les surprendre. Sauf que les gendarmes n’ont pu mettre la main que sur deux des quatre suspects.

Les deux suspects sont en train d’être cuisinés dans les locaux de la SR

Les deux autres sont activement recherchés. Nos sources, qui n’ont pas voulu nous donner plus de détails sur l’identité des mis en cause, pour ne pas mettre la puce à l’oreille à ceux qui sont dans la nature, ont néanmoins précisé qu’il s’agit de deux personnes de nationalité étrangère, sans autres précisions. D’autres sources sont catégoriques et soutiennent que leur arrestation n’est plus qu’une question d’heures, sans elles aussi nous donner plus de détails supplémentaires.

Par contre, elles renseignent que les deux braqueurs ont été interpellés, mercredi. Ils sont en garde à vue dans les locaux de la Section de recherches, pour les besoins de l’enquête. Il est possible qu’avant leur déferrement au parquet, ils aident les enquêteurs à mettre la main sur leurs complices, s’ils ne sont pas alpagués entretemps. Ils pourront aussi renseigner les enquêteurs sur le nombre exact de victimes, leurs complices et les montants totaux dérobés. Mais aussi de dire, depuis quand ils exercent au Sénégal.

CHEIKH THIAM