Au cours d’une cérémonie tenue hier à son siège à Dakar, Sonatel Orange a présenté les nouveaux prix d’Orange Finance Mobile Sénégal qui commercialise Orange Money.

‘’Fii wàcc na ba zéro, 0 F frais de retrait, 0,8 % frais d’envoi ; Léppyeenla’ ’Voilà, entre autres informations, ce qu’on peut lire sur la nouvelle affiche publicitaire d’Orange Money. Elle a été officiellement dévoilée hier au siège d’Orange Sénégal, au cours d’une cérémonie à laquelle ont pris part des membres d’associations de consuméristes.

Ainsi, après une première baisse conséquente de ses prix, Orange Money est passé à un niveau supérieur. Ce qui coincide avec les 12 ans d’Orange Finance Mobile. Hier, le directeur général de Sonatel Orange, Sékou Dramé, et ses équipes sont revenus sur les grandes réussites au Sénégal et en Afrique de manière générale, d’Orange Money depuis sa mise sur pied.

‘’Comme vous le savez, chez Sonatel Orange, la prise en compte des attentes des clients et de nos partenaires est une valeur centrale. Aujourd’hui, la nouvelle proposition de valeur que nous avons est la matérialisation de notre engagement renouvelé à œuvrer pour une amélioration continue de nos produits et services, et de nos offres’’, a d’ailleurs rassuré M. Dramé avant que les nouveaux prix ne soient présentés.

Il y a quelques semaines, la presse informait que le directeur général d'Orange Middle East and Africa, Alioune Ndiaye, reconnaissait qu-Orange Finance Mobile avait perdu du marché. En effet, dans son rapport du troisième trimestre de l’année 2021, le groupe reconnaissait que ‘’la concurrence forte que subit Orange Money a entrainé une baisse de revenus des services financiers’’. Le problème étant identifié, il leur était facile d’arriver à bout de ce dernier. Aussi, il avait compris qu’agir était urgent. ‘’Notre riposte doit être rapide et efficace. Il faut changer notre modèle économique. Nous n'avons plus le choix. Le modèle qui fait payer au client le retrait de son argent ne peut vivre longtemps. Il faut adapter nos tarifs en conséquence’’, avait indiqué M. Ndiaye.

La stratégie est mise en branle et Orange Mobile Finance a les tarifs, aujourd’hui, les plus bas du continent. En plus de l’absence de frais de retrait, de la baisse des frais d’envoi, il y aura plus de commissions pour les distributeurs. ‘’Les bonnes nouvelles que nous apportons au marché, à nos clients et les partenaires distributeurs avec qui nous travaillons depuis plus de 12 ans maintenant, à construire et à créer une plateforme de service financier sur le mobile pour renforcer l’inclusion financière sont simples. Il y a une grosse baisse tarifaire. Désormais, sur Orange Money, le retrait d’argent est gratuit. Les frais d’envoi sont à 0,8 %. Pour ceux qui en douteraient, c’est inférieur à 1 %. Ce sont les tarifs les moins chers d’Afrique’’, a assuré le directeur d’Orange Finance Mobile Sénégal, Cheikh Tidiane Sarr.

Orange ne s’en arrête pas là. ‘’Nous facilitons encore plus les transactions en élargissant l’utilisation du QR code que nous avions déjà sur le paiement marchand depuis trois ans, au dépôt et au retrait d’argent. La troisième nouveauté que nous annonçons est que tous les clients qui n’ont pas de smartphone pour un usage plus simple peuvent utiliser leur carte QR pour faciliter leurs transactions. La quatrième nouveauté est la possibilité que nous donnions à chacun de pouvoir épargner de l’argent dans son Kalpé Orange Money et d’être payé pour ça. La dernière nouveauté de taille est que les transferts sur l’international, dans des pays comme le Mali, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, sont à a 1, 5 % avec des frais de retrait gratuits. On peut recevoir de l’argent de ces pays-là avec le même tarif’’, a indiqué M. Sarr.

Il déclare que ces décisions entre dans la lignée de ce que leur groupe a toujours fait et qui est de renforcer l’écosystème des services financiers au grand bonheur du consommateur sénégalais.

Babacar Sy Sèye