Set setal sama gox unacois jappo

Dans le cadre des journées nationales Set Setal Sama Gox, le gouvernement sénégalais, sous l’impulsion du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, invite le secteur privé et les syndicats à une grande opération de nettoyage. L’événement, prévu ce samedi, se tiendra au cœur du marché Sandaga et vise à renforcer la salubrité des espaces publics tout en fédérant les forces vives du pays.

Cette initiative, pilotée par le ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du Territoire, met l'accent sur l'engagement collectif pour une amélioration durable de l’environnement urbain. Selon un communiqué signé par le Président de l’Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal (Unacois-Jappo), Idy Thiam, cette opération est une « opportunité unique pour les commerçants et les syndicats de montrer leur solidarité et leur responsabilité envers les espaces économiques où ils évoluent ».

M. Thiam a tenu à souligner que cette journée ne concerne pas uniquement les commerçants de Sandaga, mais aussi tous les citoyens et institutions du pays. « Nous invitons toutes les forces vives de la nation – entreprises, jeunes, femmes et syndicats – à participer activement à cet effort collectif ». Le marché Sandaga sera le point de départ de cette vaste campagne. L’initiative prévoit de s’étendre à d’autres zones urbaines dans les semaines à venir, pour un impact durable sur tout le territoire.

Au-delà du simple nettoyage, cette opération s’inscrit dans le cadre d’un programme gouvernemental plus vaste de promotion de l’urbanisme durable. « L’unité entre les secteurs public et privé est essentielle pour atteindre les objectifs de développement de notre pays », a insisté M. Thiam, en rappelant que ces efforts visent à améliorer la qualité de vie des Dakarois.