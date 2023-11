Seydou Gueye

Dix mille trente-et-un, c'est le nombre de fiches de parrainages que le ministre Seydou Guèye a remis avant-hier au délégué régional de BBY, Abdoulaye Diouf Sarr. Cette action du responsable de l'APR dans la commune de Médina, selon une note parvenue à notre rédaction, a été réalisée dans le but de garantir une victoire éclatante au candidat Amadou Bâ, lors de l'élection présidentielle du 25 février 2024. "Cette démarche témoigne d'une mobilisation sans précédent au sein de l'APR/Médina.

‘’La présence du ministre Seydou Guèye, accompagné d'une délégation aussi nombreuse de fervents soutiens, souligne l'engagement ferme de l'alliance envers le président Ba et ses idéaux. Le dépôt de ces 10 031 parrains est bien plus qu'une simple formalité administrative. Il s'agit d'une démonstration claire et puissante du soutien massif que le président Amadou Ba reçoit de la part des citoyens engagés de Médina. Cette avancée augure d'une victoire écrasante lors du scrutin à venir, renforçant ainsi la position de l'APR dans cette localité clé du pays.

L'ampleur de la mobilisation souligne également l'importance capitale de la région de Médina dans le paysage politique actuel’’, lit-on dans la note. Il y est indiqué également que ‘’dans ce contexte préélectoral tendu, la détermination inébranlable de l'APR/Médina, incarnée par l'initiative remarquable menée par le ministre Seydou Guèye, promet une victoire éclatante pour le président Amadou Ba le 25 février 2024".