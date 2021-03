Le secrétaire général du Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal (Synpics) Ahmadou Bamba Kassé, souhaite une solidarité sans faille des travailleurs des médias. ‘’Il faut qu’on refuse d’être divisés (catégorisés).

Il faut qu’on affiche une solidarité sans faille, non-hypocrite et non-feinte, parce que les fossoyeurs de la presse ne sont pas que dans un seul camp ; ils sont dans plusieurs camps. Il y a plusieurs zones d’influence dans l’espace public qui ne veulent pas que la presse soit forte’’, a-t-il conseillé à ses confrères, hier, lors de la conférence de presse de la Coordination des associations de presse (Cap).

Ainsi, selon lui, quand on insulte et qu’on accuse des journalistes de tous les maux d’Israël, tout le monde doit se lever et dire non. D’ailleurs, il estime que lorsque des médias ont été attaqués durant les manifestations récentes qui ont secoué le pays, les chaînes de télé et celles en ligne devaient, ne serait-ce que de manière symbolique, manifester leur indignation.

‘’Quand il y a eu la coupure, les chaînes auraient toutes pu marquer une bannière ou couper leur signal pendant une ou deux minutes, en guise de protestation’’, dit-il, dénonçant le fait que le signal des chaînes de télévision privées Sen TV et Walf TV aient été coupé pour 72 heures par le CNRA. Cet organe de régulation reprochait aux deux chaînes une ‘’couverture irresponsable de la situation’’ et des ‘’violations flagrantes de la réglementation’’, alors que le pays était plongé dans des turbulences sans précédent, suite à l’affaire ‘’Adji-Sonko’’. Et il pense que les médias devaient faire pareil le lendemain, lorsque la RFM, ‘’L’Observateur’’ et ‘’Le Soleil’’ ont été attaqués, violentés.

Une solidarité qui devrait s’étendre aux publications sur les réseaux sociaux, a-t-on envie d’ajouter.

BABACAR SY SEYE