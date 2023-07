Le mouvement citoyen Forces vives de la Nation (F24) organise une mobilisation ce vendredi. Ce, pour dénoncer une volonté de tripatouiller la Constitution, demander la libération des détenus ''politiques'', appeler à une élection présidentielle apaisée.

Les Forces vives de la Nation (F24) appelle à un rassemblement pacifique ce vendredi. Une mobilisation pour défendre les intérêts démocratiques, la Constitution, les libertés publiques et individuelles. Alioune Sané, Mamadou Mbodj et Cie souhaitent notamment des élections apaisées. ''Au-delà du premier point, à savoir le troisième mandat, il y a d'autres combats qui restent'', a indiqué M. Mbodj.

Ainsi, l'ancienne ministre Aminata Touré est revenue sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale pour dénoncer la volonté de la dissoudre. ''Nous pensions qu'avec la renonciation de la candidature du président Macky Sall le stress allait diminuer, mais il semble vouloir nous installer dans une spirale sans fin de stress jusqu'au février 2024. Un Président sortant n'a pas à tripatouiller la Constitution. Nous attendons tout de lui sauf ça'', a-t-elle déclaré, félicitant les députés qui s'opposent à cela. ''Parce que ce n'est ni l’intérêt des députés ni l'intérêt du peuple. Ce serait une réforme déconsolidante de la démocratie'', dit-elle.

Ce faisant, elle rappelle que Macky Sall avait lui-même initié une loi interdisant la dissolution de l'Assemblée nationale dans un intervalle de moins de deux ans. Mimi Touré y voit un paradoxe. ''C'est ça qui permet d'avoir de la stabilité dans un pays. Si le président a le pouvoir de se lever un bon jour et dissoudre l'Assemblée nationale, parce que tout simplement les députés ne lui plaisent pas, on n’aura pas le temps de travailler'', soutient Mimi Touré. Qui dit attendre aussi de Macky Sall qu'''il laisse les candidats se présenter et qu'il libère les détenus politiques''.

Parrainage

F24 dénonce également les changements apportés pour maintenir le parrainage citoyen et y ajouter le parrainage des élus. ''Macky s'est taillé la part du lion, parce qu'il a un groupe parlementaire et des élus locaux. Donc, ils (la majorité présidentielle) se sont immunisés. On dirait que le parrainage, c'est pour les autres candidats'', regrette le mouvement citoyen.

Ainsi, Abdou Mbaye estime qu'''on reste dans un système d'exclusion et d'élimination''. Il se demande : ''Comment peut-on ajuster un parrainage citoyen d'abord inapplicable, mais aussi condamner par un arrêt de la Cour de justice de la Cedeao ?''.

Revenant sur les arrestations, Bougane Guèye appelle les membres de F24 à la prudence. ''Il faut rester prudent. J'appelle à chaque membre de F24 à se montrer vigilant à propos des libertés individuelles. Parce que c'est fini pour Macky. Et puisqu'il le sait, il veut s'attaquer à tous ceux qui l'ont empêché de faire ce que bon lui semble. Vous savez que c'est une personne qui rumine sa colère et qui ne lâche pas prise'', a-t-il estimé, regrettant l'arrestation de El Malick Ndiaye et de Birame Souleymane Diop et Cie.

''Les Sénégalais pensent que Macky a fait un pas pour la paix après sa renonciation à se présenter à la prochaine élection présidentielle. Faire un appel à la paix, c'est bien, faire des actions dans ce sens c'est encore mieux. Chaque jour, Macky Sall fait des actions qui sont de nature à déstabiliser le pays'', peste le F24.

Le mouvement citoyen, qui demande aux autorités d'autoriser la manifestation de ce vendredi, précise: ''F24 n'est préoccupé que par la paix et la stabilité. Donc, nous demandons aux forces de défense et de sécurité de nous laisser tenir cette activité. Le F24 est un mouvement qui a été créé dans l'objectif ultime de voir une paix durable s'installer dans ce pays, de faire baisser des tensions qui étaient manifestes, qui avaient déjà provoqué des morts''.