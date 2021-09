De nouveaux projets de la SN-HLM et sa plateforme de paiement en ligne ont été lancés, hier. Dans sa volonté de contribuer à la réalisation du programme des 100 000 logements sociaux, initié par le président de la République Macky Sall, la SN-HLM ambitionne de construire plus de 20 000 logements sur toute l’étendue du territoire national.

Son directeur général, Mamadou Diagne Sy M'bengue, assure que la société s'est inscrite dans une nouvelle dynamique dans le cadre de la politique de logements sociaux définis par le chef de l'Etat Macky Sall. Une montée en puissance, selon lui, va se faire, après l'attente pendant une dizaine d’années des clients avant d'accéder à leurs parcelles. Selon lui, l'équité territoriale et sociale va être assurée.

''Nous ambitionnons, dans les trois ans, à venir construire quinze mille logements dont sept cent cette année, des logements sont en cours de construction dont deux cents vingt sont à Dakar et cent soixante-trois dans les régions. Et dans les mois à venir, nous allons implanter d'autres, pour arriver à plus de sept cent logements, pour l'année 2021. En 2022, comme en 2023, nous allons construire quinze mille logements, mais pas seulement à Dakar’’, annonce-t-il. Le directeur général Mamadou Diagne Sy Mbengue avance qu'ils seront dans les quarante-six départements du pays. Un renouveau, dit-il, qu'ils sont en train de prévaloir.

Dans la même dynamique, il note que la SN- HLM s'est inscrite dans une perspective de modernisation. ''Un premier pas est franchi avec le lancement de la plateforme de paiement en ligne « easykêr »'', signale-t-il. Le ministre de l'Urbanisme, du Logement, de l’Habitat et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Sow, affirme que la plateforme conduira vers une meilleure productivité. Six mille points de vente, dit-il, vont permettre l'accès à l'Institution et faire bénéficier un gain de temps précieux aux usagers. Aussi, la digitalisation permettra de répondre aux exigences de la pandémie.