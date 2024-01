Mettant en avant l'importance cruciale de l'écrivain, l'auteure Sokhna Benga encourage les Sénégalais à s’intéresser à la lecture, soulignant que la littérature englobe toutes les facettes du développement humain. Elle s’exprimait lors du panel intitulé "Regards croisés sur la littérature et la construction citoyenne", qui s'est tenu dans le cadre du Salon national du livre à Foundiougne.

‘’Aujourd’hui, l’écrivain est face à un dilemme : le peuple lit peu ou lit mal. La méconnaissance de notre littérature par notre peuple est de plus en plus un réel problème’’, a déclaré l'écrivaine Sokhna Benga. "Notre bonheur aurait été d’être lus par notre peuple, d’être compris afin que les leçons ou expériences que nous partageons puissent servir et permettre aux populations d’assurer cette transformation positive", ajoutera-t-elle.

En effet, d'après elle, sous nos cieux, la littérature est comme un véhicule de l’engagement. Aux yeux de cette femme de lettres sénégalaise, cette littérature montre et décrit des événements et des réalités sociales exprimés par le langage, qui est lui-même un instrument social. ‘’Il y a une relation indispensable entre le développement humain et la construction citoyenne… La littérature est active pour apporter des transformations dans la société. Elle est une réflexion sur la vie, les réalités de notre peuple. À quelques exceptions près, elle vise la quête d’une amélioration sociale, voire d'une transformation positive de l’homme, donc du citoyen et de la société", a souligné l’éditrice, indiquant le rôle de l'écrivain dans le patriotisme et la citoyenneté.

Pour étayer son propos, Sokhna Benga a évoqué le rôle des écrivains de l'ère postcoloniale, une période où l'accent était mis sur les relations. Ces écrivains ont eu l'opportunité de fréquenter des lecteurs engagés, ce qui, selon Mme Benga, explique l'effervescence notée dans les années 1940, 1950 et 1960, période qui a conduit au processus de décolonisation. "Les lecteurs de cette époque, lorsqu'ils lisaient les œuvres de Senghor, de Césaire et d'autres grands auteurs, en faisaient leur propre combat", a-t-elle salué. "Toutes les solutions sont dans les livres, mais on ne les lit pas", a-t-elle souligné.

‘’La littérature est engagée’’

Ainsi, elle affirme que la littérature sensibilise et mobilise tout un chacun pour trouver des solutions économiques, politiques, environnementales et bien d'autres. "Elle a contribué, que cela soit reconnu ou non, au processus de civilisation depuis ses origines. De la République de Platon jusqu'à nos jours, elle sert d'exemple en matière de citoyenneté... Car le monde entier, sous chaque latitude, reflète sa littérature. La littérature est engagée, le monde l'est aussi. Elle est impertinente, tout comme l'est le monde", a soutenu Sokhna Benga, soulignant que lorsque l'auteur écrit, il partage sa vision du monde.

"Il crée sa propre chaîne de mots ; il devient un critique social. Son œuvre peut convaincre le lecteur au point d'influencer son action au quotidien... J'ai vécu cette expérience extraordinaire lorsque j'ai adapté ‘L'or de Ninki Nanka’ en une série télévisée diffusée à travers le monde, abordant des thèmes politiques et citoyens. C'est ainsi que j'ai réalisé qu'aucune œuvre n'est plus importante qu'une œuvre littéraire", a-t-elle confié, soutenant que l’écrivain littéraire peut effectuer des changements socioculturels par son œuvre critique.

Interpellé, le directeur du Livre, Ibrahima Lo, a évoqué les écrits de Cheikh Hamidou Kane, l'auteur des livres "Le Gardien du Temple" et "L’Aventure Ambiguë", mettant en lumière la situation du personnage Samba Diallo confronté à la problématique de l'école. "Il est question de la royauté torodo qui se voit contrainte d'accepter le projet d'école coloniale. Cependant, elle met en place divers mécanismes pour accompagner les élèves, afin qu'ils fréquentent l'école sans perdre leur identité. Il s'agit d'assimiler les principes de la science tout en préservant son authenticité", a-t-il expliqué d'entrée de jeu.

"Trente-cinq ans plus tard, en 2005, c'est ce que Aminata Sow Fall développe dans ‘Les Festins de la détresse’", a-t-il ajouté pour souligner que cette discussion prolonge un ensemble de préoccupations très anciennes. "La création littéraire prend en considération une écologie des comportements et des identités. Elle s'efforce de les transmettre afin de proposer aux citoyens des choix de lecture", a souligné Ibrahima Lo.

OUVERTURE OFFICIELLE SALON DU LIVRE

L’appel d’Aliou Sow

Lors de la cérémonie officielle d’ouverture du Salon du livre qui s’est tenue à la mairie de Fatick, le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow, a parlé des enjeux et défis à relever pour un accès universel au livre. ‘’Le salon du livre qui se tient à Fatick est intéressant, car il permet de débattre des enjeux et des défis à relever pour faciliter l'accès universel au livre pour tous les jeunes ainsi que pour les amateurs de littérature", a déclaré Aliou Sow qui s’est réjoui de voir les jeunes rencontrer les écrivains. ‘’Ces derniers, bien connus, viennent parfois de localités inconnues des Sénégalais, mais sont reconnus pour la qualité de leur plume en tant que dignes fils ou filles de ces régions. Il est également important de célébrer le Sine à travers les hommes et les femmes qui ont marqué le monde du livre, tout en sensibilisant les jeunes à la lecture et à la production littéraire", a invité M. Sow.

Par ailleurs, il a profité de l’occasion offerte pour rendre un hommage mérité à l’écrivain, ancien journaliste et ancien ministre de la Culture Abdou Latif Coulibaly ainsi qu’au directeur du Warc, le professeur Ousmane Sène.

Sur un tout autre registre, Aliou Sow a annoncé qu'il a accordé des bourses mensuelles de 25 000 F tout au long de l'année 2024 aux meilleurs élèves de l'école élémentaire où le président a fait son cycle élémentaire. Une manière pour lui de rendre hommage à l'ancien maire de Fatick. "J'ai attribué des bourses aux 15 meilleurs élèves de l'école élémentaire où le président de la République, Macky Sall, a fait son cycle élémentaire", a-t-il précisé.

Il a d’ailleurs invité les acteurs du livre à ériger une bibliothèque dans cette école pour faciliter l'accès aux livres aux élèves de la zone.

BABACAR SY SEYE