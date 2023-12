Après le Président Macky Sall, le ministre des Forces Armées, Me El Hadj Omar Youm, exprime ses condoléances aux familles des victimes et rend un hommage émouvant à nos soldats tombés sur le champ d'honneur.

"Nous rendons hommage à nos soldats qui ont sacrifié leur vie au nom du devoir et de l'honneur. Nous adressons nos condoléances les plus sincères aux familles endeuillées, à qui nous témoignons notre affection et notre soutien chaleureux".

M. Youm a partagé ce message sur sa page Facebook, accompagné des hashtags #EHOY et #MFA.

Selon un communiqué de la Dirpa, un véhicule militaire a été touché par une mine antichar lors d'une mission dans la zone militaire n°5, sur l'axe Diokadou-Kadialock, dans le Nord de Bignona, le jeudi 14 décembre 2023.