Soutien Ue à la police nationale

La police nationale, à travers la Direction de la police de l'air et des frontières (DPAF) a reçu hier un lot de matériel entrant dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière. Selon le contrôleur général de police Abdoul Wahab Sall, le directeur général adjoint de la Police nationale qui présidait la rencontre, ce matériel est destiné à renforcer les capacités opérationnelles de la Direction de la police de l’air et des frontières dans la lutte contre la fraude documentaire. Il est constitué de quatre analyseurs de documents, modèle VSC 80, spécialisés et représente une avancée significative dans leur mission de sécurisation des frontières.

Il sera déployé au nord, à l’est et au centre du Sénégal, des zones particulièrement exposées aux risques de falsification et d’usage de documents frauduleux. Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires croissants, la fraude documentaire, selon le général Sall, constitue une préoccupation majeure, favorisant des activités illicites telles que l’émigration irrégulière, le trafic d’êtres humains, le trafic de migrants et la criminalité transnationale organisée. Face à ces menaces, a-t-il précisé, il est impératif que les services de la police en charge de la protection des populations et de la sécurisation des frontières disposent de technologies modernes et performantes pour détecter toute tentative de falsification et garantir l’intégrité de notre système de contrôle aux frontières.

...Grâce à ces nouvelles machines, les agents de la DPAF, selon lui, bénéficieront d’un outil efficace pour vérifier, analyser et authentifier les documents de voyage en temps réel. "Votre (Union européenne), appui constant contribue à la modernisation de nos équipements et au renforcement de nos capacités. Ce geste traduit une vision partagée : celle d’une police moderne, proactive et capable de répondre aux exigences de sûreté nationale et internationale. Il me plaît de rappeler que le projet POC est précédé du projet de renforcement de sécurité intérieure (Sen-Sec), qui a enregistré des succès importants sans compter les projets régionaux relatifs à la sécurité et à la migration.

Les efforts particulièrement consentis dans le domaine de la lutte contre la fraude documentaire, grâce à la coopération avec l’Union européenne, permettront à coup sûr au Sénégal, de réussir les ambitions de montée en puissance du Bureau national de fraude documentaire de la DPAF, appelé à jouer un rôle central, non seulement au niveau national, mais aussi à l’échelle régionale, dans la mesure où le phénomène de la fraude documentaire, constitue un défi commun aux États africains et même au-delà", a indiqué le DGA.