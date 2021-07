La vingt-troisième Assemblée plénière du Haut Conseil du Dialogue social (HCDS) a été l’occasion pour les conseillers réunis autour de la Présidente Innocence Ntap Ndiaye de se pencher sur le Plan National de Renforcement du Dialogue Social (PNRDS), une directive du Président Macky Sall.

Selon Inocence Ntap Ndiaye, « depuis sa création, le HCDS a toujours occupé une position centrale dans toutes les dynamiques de promotion et de renforcement du dialogue social dans notre pays. Les résultats forts appréciables réalisés par l’Institution et reconnus par tous les acteurs, sont le fruit de l’engagement permanent de tous les Conseillers et du travail quotidien du Secrétariat exécutif qui demeure plus que jamais le bras technique indispensable à l’Institution. » Dans le but de concrétiser ces résultats jugés satisfaisants, l’ensemble des conseillers de l’institution sont en conclave pour leur permettre « de se familiariser avec le projet de Plan national de Renforcement du Dialogue social (PNRDS) en cours de finalisation, mais également de prendre connaissance des missions et responsabilités confiées à chaque entité, notamment le HCDS, dans la mise en œuvre dudit Plan », informe la Présidente du HCDS qui considère que « c’est une session d’appropriation du plan national de renforcement du dialogue social. »

Lors du Conseil des Ministres tenu le 5 mai 2021, instruction a été donnée à l’institution, en relation avec le Ministère en charge du Travail, de soumettre au Président de la République un Plan national de Renforcement du Dialogue social. Ainsi, « donnant suite à cette instruction, un Comité technique tripartite regroupant les représentants du Ministère en charge du Travail, du HCDS, des organisations d’employeurs et des centrales syndicales de travailleurs a été mis en place pour élaborer un projet de Plan national de Renforcement du Dialogue social qui a, par la suite, été partagé et amendé avec toutes les parties prenantes, lors d’un atelier organisé par le Ministère en charge du Travail, les 22 et 23 juin 2021 », explique Innocence Ntap Ndiaye.

A l’en croire, le projet de ce plan est issu d’une directive présidentielle. « Nous avons remis notre rapport sur l’état du dialogue social pour la période 2017-2019 au mois d’Avril. Et, le 1 er Mai, les travailleurs ont remis leurs cahiers de doléances, compte tenu de ces deux évènements, le chef de l’Etat qui veut continuer à asseoir une démocratie sociale a demandé au HCDS en relation avec le ministère du travail de lui soumettre un projet plan national de renforcement du dialogue social », révèle-t-elle.

Depuis lors, indique la Présidente, « le document a été élaboré avec la mise en place du comité technique et partagé avec tous les acteurs ». Avant de continuer : « nous allons nous concerter avec tous ces acteurs pour leur soumettre le projet avec le plan de mise en œuvre qui va déterminer et c’est tout ce travail qui sera remis au chef de l’Etat pour avoir ensuite une validation technique et politique. »

Dans la foulée Innocence Ntap Ndiaye fait savoir que « le Ministère en charge du Travail a élaboré le projet de Plan de mise en œuvre du PNRDS qu’il a soumis au Comité technique qui l’a amendé et qui permet d’identifier les rôles et responsabilités de chacune des parties prenantes. » De ce fait, précise-t-elle, « nous mettrons également à profit cette présente session de notre Assemblée plénière pour finaliser et, éventuellement, adopter le manuel de procédures de notre Institution, dont les termes de référence avaient été confiés à une équipe restreinte de Conseillers, présidée par Monsieur Moustapha SARR à qui, je renouvelle, avec toute son équipe, les félicitations du HCDS pour le travail accompli. »

En outre, elle a rappelé que l’Institution a joué un rôle de premier plan dans la promotion du dialogue social et dans l’apaisement du climat social, au niveau national.