Devant au score et longtemps dominateur, Chelsea a dû attendre la séance de tirs aux buts pour venir à bout d'une belle équipe de Villarreal. Entré pour la séance fatidique, Kepa Arrizabalaga a été décisif en sortant les tentatives de Mandi et Raul Albiol. Comme d'habitude ou presque, le vainqueur de la Ligue des champions enchaîne avec la Supercoupe d'Europe.

Le PSG était bien représenté mercredi soir sur la pelouse de Belfast pour la Supercoupe d'Europe entre Chelsea et Villarreal. Ou plutôt sur les bancs pour être tout à fait précis, puisque se sont les deux derniers entraîneurs du club de la capitale qui étaient aux prises pour ce premier trophée européen de la saison : Unai Emery et Thomas Tuchel. Et dans ce duel d'anciens, c'est le dernier qui a pris le dessus. Une victoire de Chelsea – la deuxième dans la compétition après 1998 – dessinée au fil de trente premières minutes de belle facture, ponctuées d'un but de Hakim Ziyech. Avant de laisser revenir progressivement le sous-marin jaune après la pause et de le payer de l'égalisation de Gerard Moreno. Mais pas de panique, l'entrée en jeu de Kepa s'est avérée décisive aux tirs aux buts.

Hakim, du dream au cauchemar

Domination territoriale, maîtrise, patience : même privée de plusieurs titulaires revenus tardivement de leurs tournois continentaux respectifs, cette équipe de Chelsea reste redoutable. Des Blues qui n'ont pas tardé à faire frissonner l'arrière-garde espagnole, à commencer par ce corner repris de près par Werner, pour faire briller Asenjo (7e). Une domination récompensée peu avant la demi-heure de jeu sur un débordement de Havertz côté gauche, dont le centre trouve Hakim Ziyech venu conclure de près tout en délicatesse pour devenir le premier Marocain à trouver le chemin des filets en Supercoupe d'Europe (1-0, 27e). Moment choisi par les deux gardiens pour briller : Mendy d'abord devant Boulaye Dia (33e) puis Asenjo, encore, face à Marcos Alonso (35e). Mais l'occasion de cette fin de première mi-temps est pour Alberto Moreno, venu vérifier que les cages sont bien accrochées en décrochant une praline à bout portant sur la barre (45e+3). Entre temps, l'homme de ce premier acte, Hakim Ziyech, avait été contraint de quitter les siens, touché à l'épaule, pendant que son copain Rüdiger déposait sa candidature pour un retour prématuré aux vestiaires, sans convaincre M. Karasev.

Super Kepa

Peu en réussite, les Espagnols appuient sur l'accélérateur après le repos, mais les montants sont toujours aussi peu coopératifs avec cette frappe déviée sur le poteau de Gerard Moreno (52e). Villarreal refait peu à peu surface et Mendy doit encore s'employer devant Estupinan (68e). Proche de l'agonie depuis de longues minutes malgré les entrées combinées de plusieurs internationaux européens, Chelsea finit logiquement par craquer. Un relais de toute beauté de Dia pour Gerard Moreno, qui ne se fait pas prier pour nettoyer la lucarne de Mendy (1-1, 73e). Malgré un dernier quart d'heure plus abouti des Blues, les deux équipes foncent alors tout droit en prolongations. Trente minutes d'ennui en plus, à peine ponctuées d'une grosse opportunité laissée en route par Pulisic (100e) et d'une ultime parade d'Asenjo devant Mount (108e). Le moment fort de cette fin de soirée ? L'entrée en jeu de Kepa pour la séance de tirs aux buts pour sortir les tentatives de Mandi et Raul Albiol et offrir le trophée à son équipe au bout de la nuit. L'occasion pour les champions d'Europe de fêter pour de bon avec ses supporters cette belle campagne européenne.

Chelsea (3-4-3) : Mendy (Kepa, 119e) - Zouma (Christensen, 65e), Chalobah, Rüdiger - Hudson-Odoi (Azpilicueta, 82e), Kanté (Jorginho, 65e), Kovačić, Alonso - Ziyech (Pulisic, 43e), Werner (Mount, 65e), Havertz. Entraîneur : Thomas Tuchel.

Villarreal (4-3-3) : Asenjo - Foyth, Albiol, Torres, Pedraza (Estupiñán, 58e) - Trigueros (Gómez, 70e), Capoue (Gaspar, 70e), Moreno (Morlanes, 86e) - Yeremi (Mandi, 91e), Moreno, B. Dia (Raba, 86e). Entraîneur : Unai Emery.