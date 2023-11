En conférence de presse hier, Taxawu Sénégal a mis son veto à un quelconque report de la Présidentielle de 2024.

Les deux ballons de sonde jetés sur le terrain politique par Boubacar Camara et récemment par Souleymane Jules Diop sur un supposé report de la Présidentielle ont été dégagés en touche par Barthélemy Dias. Dans la tête du maire de Dakar, le rendez-vous de 2024 se tiendra à date échue. “Dernièrement, sur la place publique, on évoque de plus en plus le renvoi de la prochaine Présidentielle. La coalition Taxawu Sénégal est catégoriquement à ce propos : il faut respecter le calendrier républicain. Nous avons une culture électorale bien implantée dans ce pays. De l'indépendance à nos jours, 12 présidentielles ont été organisées dans le respect du calendrier républicain. Pourquoi cela devrait-il changer ?’’.

“D'autant, poursuit le député, qu’aucune raison sanitaire ou sécuritaire ne pourrait corroborer un quelconque report. Si maintenant le candidat désigné dans le camp du pouvoir passe pour une erreur de casting, c'est une autre histoire. Mais toujours est-il que le respect de la Constitution doit primer sur tout le reste. Si Macky Sall, au nom d'un report injustifié, reste au pouvoir au-delà d’avril 2024, il sera dans l'illégalité. Son deuxième mandat consécutif aura pris fin”.

Pour mieux asseoir son argumentaire, le député-maire de Dakar s'est référé au Dialogue national qui, selon lui, ne contenait aucune rubrique liée à un quelconque report de l'élection présidentielle de 2024. “Pour nous, si cette théorie du report se concrétise, nous ne sommes pas loin d'une trahison, car lors du Dialogue national, cette question n'a jamais été mise sur la table. Donc, nous interpellons l'initiateur de ce même dialogue, à savoir le président de la République à sortir par la grande porte. Déjà, son renoncement à une troisième candidature, bien qu'elle fût constitutionnellement illégale, était un acte salutaire qu'il avait posé. Qu'il ne ternisse pas son legs pour la démocratie sénégalaise. Nous l’invitons ainsi à ne peut écouter certains esprits malintentionnés et à mettre l'intérêt national au-dessus de tout et de tous”, a rappelé Barthélemy Toye Dias.

“Nous soutiendrons le candidat de l'opposition le mieux placé au 2nd tour”

Avec Barthélemy Dias, il a aussi été question de l'indisponibilité du “fichier électoral” pour l'opposition, ce qui poserait un souci de transparence et de “l'interdiction de certains candidats à circuler librement” sur le territoire national à la quête de signatures pour le parrainage.

Selon Dias fils, ces deux situations viennent parasiter le processus.

Dans son long monologue, l'édile de Dakar n'a pas manqué de draguer les autres membres de l'opposition. “C'est encore pour moi une occasion de tendre la main aux camarades de l'opposition, afin de ratisser le plus large pour 2024. Nos portes leur sont grandement ouvertes. En outre, je prends, ici, l'engagement solennel que la coalition Taxawu Sénégal soutiendra le candidat de l'opposition le mieux placé, si deuxième tour il y a et si le président Khalifa lui-même ne franchit pas cette phase préliminaire du premier tour”.

Mamadou Diop