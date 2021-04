Alors qu'il allait être déployé sous peu en Europe, le vaccin unidose anti-Covid Johnson & Johnson a été suspendu hier, à la découverte de cas d'effets secondaires extrêmes. Les autorités sanitaires américaines ont évoqué le principe de précaution, afin de mener une enquête approfondie.

Contrairement à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les autorités sanitaires américaines ont recommandé, hier, de suspendre l'utilisation du vaccin contre la Covid-19 de Johnson & Johnson. Ce, afin de mener une enquête sur l'apparition de cas graves de caillots sanguins chez plusieurs personnes aux États-Unis. Selon un communiqué de l'Agence américaine des médicaments (FDA), publié hier, une enquête est ouverte sur six cas rapportés aux États-Unis de personnes ayant développé des cas rares et graves de caillots sanguins, après avoir reçu le vaccin. ‘’Les centres américains de lutte et de prévention des maladies (CDC), principale agence fédérale de santé publique du pays, se réuniront mercredi (aujourd’hui) afin d'évaluer ces différents cas. L'Agence américaine des médicaments passera ensuite en revue leurs conclusions. Tant que cette procédure est en cours, nous recommandons une pause’’, demande la FDA, précisant agir ‘’par souci de précaution‘’.

Ce qui n’est pas le cas pour l’OMS avec le vaccin AstraZeneca. L’institution onusienne a refusé de suspendre la vaccination. Alors que des cas de thrombose ont également été observés chez certaines personnes, après avoir reçu ce vaccin. Même le communiqué de l'Agence européenne des médicaments (EMA), ce week-end, n’a rien changé. L’OMS refuse de prendre des précautions et parle d’effets secondaires minimes. Plus responsables, les autorités américaines ont préféré prendre une pause, en attendant d’avoir les résultats de leurs enquêtes. Une décision que la population juge responsable et juste.

Dans les cas rapportés, les scientifiques ont observé une thrombose veineuse cérébrale, soit l'obstruction par un caillot d'un ou plusieurs sinus veineux cérébraux. Ce, en association avec des bas niveaux de plaquettes dans le sang. Les six personnes concernées par ces événements thrombo-emboliques graves sont des femmes dont l'âge est de 18 à 48 ans. Leurs symptômes, renseigne le communiqué de la FDA, sont apparus 6 à 13 jours après l'injection. ‘’Les traitements habituellement utilisés pour soigner les caillots sanguins, comme l'héparine, peuvent se révéler dangereux quand il s'agit des types de caillot détectés par la FDA. Ils requièrent donc un traitement alternatif’’, préviennent les autorités sanitaires américaines.

Plus de 6,8 millions de doses du vaccin anti-Covid de Johnson & Johnson ont déjà été administrées sur le territoire américain. Le vaccin unidose de Johnson & Johnson a été autorisé en urgence aux États-Unis fin février, après ceux à deux doses de Pfizer-BioNTech et de Moderna. Il s'est révélé efficace à 66 % pour prévenir les formes modérées à sévères de la Covid-19. Du moins, selon des essais cliniques réalisés sur environ 40 000 personnes âgées de 18 ans ou plus dans plusieurs pays à travers le monde.

