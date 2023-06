Des orpailleurs clandestins arrêtés dans le parc du Niokolo-Koba ont été jugés devant la barre du tribunal de grande instance de Tambacounda. Ils ont été condamnés à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme.

Le parc national du Niokolo-Koba de Tambacounda a attrait devant la justice trois individus, pour recherche et exploitation de mines et carrières sans autorisation et de séjour illégal dans le parc. Il s’agit de Fodé Makha, Moussa Sankara et Boubacar Sidy Diallo qui s’adonnent à l’orpaillage clandestin. Ils ont été arrêtés par les agents du parc, lors d’une ronde. Ils étaient en possession d’une machine à air, d’une bonbonne de gaz, de deux mini-balances, de deux boites contenant du mercure, d’une plaque solaire et de deux motos. Ils détenaient également par-devers eux une boite contenant 7,98 g d’or.

Devant la barre, les prévenus ont reconnu les faits et plaidé coupables. Pour sa défense, Fodé Makha a prétendu qu’il n’était pas au courant de l’interdiction de la pratique d’orpaillage dans le parc. ‘’Je sais que la chasse dans le parc était interdite, mais pas l’orpaillage’’, a-t-il déclaré.

Tout le contraire de Moussa Sankara qui a soutenu qu’il était au courant de l’interdiction.

Ayant tout avoué, ils ont imploré la clémence du tribunal. Mais le représentant du parquet n’a pas voulu l’entendre de cette oreille. Il a déclaré que la loi doit s’appliquer dans toute sa rigueur, afin de dissuader d’autres personnes qui seraient tentées de faire la même chose.

À l’en croire, les prévenus sont bien informés de l’interdiction, mais qu’ils ont choisi de faire de cette pratique prohibée leur fonction. Il a requis un an, dont six mois ferme pour chaque orpailleur clandestin.

L’administration du parc, qui s’est constituée partie civile, a réclamé 500 000 F CFA de dommages et intérêts, ainsi que la confiscation du matériel saisi.

Déclarant la procédure régulière dans la forme et le fond, le tribunal a reconnu les prévenus coupables. Et les a condamnés à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme et à une amende de 300 000 F CFA. Il a alloué à la partie civile 500 000 F CFA et a ordonné la confiscation du matériel au profit du parc. L’or confisqué sera versé au Trésor public.

Boubacar Agna Camara (Tambacounda)