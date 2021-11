‘’Il fut un temps où Thiès était le symbole de la résistance et de l’exigence patriotique. Cette ville qui m’a vu grandir, où j’ai eu la chance de faire toutes mes classes à l’école primaire, puis au lycée Malick Sy, a façonné mon engagement et a fait de moi l’homme que je suis aujourd’hui. C’est à Thiès que j’ai participé à mes toutes premières luttes syndicales, et c’est ici que j’ai fait ma formation, ainsi que mes premiers pas en politique. Cette idée noble que j’ai de la politique, je la dois à mon parcours de résistance auprès de nos aînés du PAI, du RND, d’And-Jëf, de la LD, du PIT. Je n’ai jamais rompu le cordon ombilical avec Thiès.

À chaque rue, me lie des souvenirs, heureux ou malheureux. Bien des maisons, bien des visages me sont familiers’’, écrit dans une note Thierno Alassane Sall. Il compte briguer le suffrage des Thiessois aux prochaines élections locales. Il est d’avis que ‘’Thiès n’est plus sur la bonne trajectoire. Notre ville est complètement déconsidérée. Le clan politique, aux commandes de la ville, s’est particulièrement distingué par sa rapacité et son incapacité à tenir ses promesses. Lorsqu’Idrissa Seck et Macky Sall ont scellé leur pacte politique, c’est toute une ville qui s’est sentie trahie face à tant d’incompréhension devant ceux qui marchandent leur dignité pour des postes. Rien ne leur est interdit, il n’y a pas de limites à leurs agissements et à leur morale à géométrie variable. Ces spéculateurs confiants et arrogants ont même l’audace de vouloir devenir ou redevenir maires’’. Thierno Alassane Sall veut être de ceux qui vont résister face à ‘’la déliquescence du monde politique thiessois, ce désastre qui dure depuis 15 années maintenant’’.

...Thierno Alassane se désole que Thiès ait vécu 15 ans de spoliation foncière qui devient une véritable épidémie. Cette ville a également été, selon le leader de la République des valeurs et candidat de Reewum Ngor à la mairie de la ville de Thiès et celle de la commune de Thiès-Ouest, victime, pendant 15 ans, ‘’d’incompétence de la classe dirigeante de la ville et l’absence de perspectives économiques et sociales, d’offense à notre ordre moral et politique, de gangrène de l’argent facile, et de corruption institutionnelle encouragée par l’impunité consacrée à tous ceux qui – soi-disant – militent du ‘bon côté’, celui de BBY et du Rewmi’’, lit-on dans la note. Comme si cela ne suffisait pas, cette ville, ‘’cité d’artistes et d’art populaire, devient chaque jour un peu plus une ville triste et fanée, sans le moindre événement culturel majeur’’.

Le cadre de vie se dégrade de jour en jour, d’après Tas. ‘’En tant que fils de la ville, il est de mon devoir de prouver que cette idée péjorative du prétendu «Nitu Thiès», capable de trahir ses serments et de se renier au gré des circonstances, doit être jetée aux orties. Je souhaite donc mettre au service de mes frères et sœurs de la cité du Rail, toute l’expérience, les compétences et le savoir-faire dont nous disposons, afin de définitivement tourner la page de ces 15 années de déliquescence économique, sociale, environnementale et culturelle’’, promet-il. Ainsi, il attend des Thiessois qu’ils l’élisent et il se chargera de restaurer la ville et ses trois communes et redresser les finances et rendre à la ville son lustre d’antan. ‘’Je reste persuadé que nos maires ont un rôle déterminant à jouer. Il nous faut plus d’audace, de compétence, de créativité, d’implication, d’influence, mais surtout de probité aux personnes qui dirigent’’, dit-il.