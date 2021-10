C’est bientôt la rentrée des classes. L’Agence Nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits (Anpectp) veut accroitre le taux brut de préscolarisation. A Dakar, il s’élève à 32,9% en 2020, soit près du double du taux national.

La région de Dakar a un taux brut de préscolarisation de 32,9% en 2020, soit près du double du taux national. Un taux encourageant. Mais au niveau de l’Agence Nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits (Anpectp), l’on admet que des efforts restent à déployer encore, si l’on sait que l’objectif que l’Etat du Sénégal s’est fixé est d’atteindre un taux brut de préscolarisation de 64,6% et 15% pour la prise en charge des enfants âgés de 0 à 2 ans à l’horizon 2030. L’on note, entre autres, des disparités entre les trois académies et une forte prédominance des structures privées au détriment de celles publiques et communautaires.

La directrice général l’Anpectp, Maïmouna Cissokho, entend changer la donne et atteindre son objectif. Elle a rencontré le gouverneur de Dakar. Avec son appui, elle a pu rencontrer, par la même occasion, les autorités locales et les Inspecteurs d’académies (IA) qui ont pris des engagements. ‘’Nous nous sommes engagés. C’est notre mission quotidienne à faire en sorte que la politique de petite enfance définie par le président de la République soit appliquée dans la région de Dakar. C’est pour cela que nous sommes disposés à l’accompagner, en mobilisant l’ensemble des acteurs de la région pour que le préscolaire soit véritablement pris en charge, pour que les collectivités territoriales jouent le rôle qu’on attend d’elles…’’, a assuré le gouverneur de Dakar, Al Hassane Sall.

En effet, il est demandé à la mairie de préserver les assiettes foncières réservées aux structures Développement Intégré de la petite enfance (DIPE). Un plaidoyer que le gouverneur porte. Quant aux IA, ils sont sollicités pour l’accompagnement en personnel, car, selon Mme Cissokho, des enseignants quittent souvent les structures DIPE sans être remplacés.

‘’Pour faire face à la situation actuelle, il s’agira, dans la région de Dakar, de développer des stratégies appropriées pour réduire les inégalités entre les milieux rural, périurbain et urbain, mais aussi, de sensibiliser les élus locaux pour l’ouverture, la promotion et l’accompagnement des structures communautaires’’, a déclaré Maïmouna Cissokho. Qui estime que le développement de la petite enfance requiert une approche multisectorielle et multi-acteur. ‘’Parallèlement, il nous faut encadrer les initiatives privées notées avec un fort engouement, qui est à magnifier, dans la création des structures de prise en charge des enfants âgés de 0-2 ans, une nouvelle et forte demande des familles dakaroises’’, a-t-elle poursuivi.

Selon elle, c’est dans ce sens que s’inscrit, d’ailleurs, le projet de décret en cours de finalisation, pour encadrer l’ouverture, l’organisation et le fonctionnement de toutes les plateformes devant prendre en charge cette cible très vulnérable. En effet, d’après elle, cette tranche d’âge mérite plus d’attention, au vu de l’importance de la prise en charge précoce de l’enfant et singulièrement durant les 1 000 premiers jours. ‘’Les évidences scientifiques ont fini de prouver que tout se joue durant cette fenêtre d’opportunités. C’est pourquoi, l’Agence nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-Petits (Anpectp) accorde une importance toute particulière à la prise en charge des enfants âgés de 0 à 2 ans’’, a indiqué Mme Cissokho.

Dakar est, en effet, la dernière étape de la tournée nationale que la directrice général l’Anpectp a entamée, depuis le mois de mars dernier, pour une prise de contact avec les autorités administratives, académiques et locales. Maïmouna Cissokho, qui a adopté une approche participative et inclusive, portée par les communautés à la base, a aussi rendu visite aux acteurs du DIPE. Elle a clôturé cette dernière étape par la visite de la Coordination régionale de la petite Enfance et de la Case des Tout-petits de Dakar. L’objectif de cette mission est de s’enquérir des réalités de fonctionnement des services déconcentrés et des structures DIPE, mais également des conditions d’épanouissement et de bien-être des enfants.

BABACAR SY SEYE