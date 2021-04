Le mouvement Taxaw Temm est pour le respect du calendrier électoral, à savoir la tenue des élections locales en 2021, les Législatives en 2022 et la Présidentielle en 2024, ‘’même si ce calendrier mettrait le pays en campagne permanente’’.

Dans une note parvenue à ‘’EnQuête’’, il propose le triplage des Locales, des Législatives et de la Présidentielle pour février 2022. ’’Le mandat actuel des députés de la 13e législature sera maintenu pour quelques mois jusqu’à terme en juillet 2022 et ensuite, la 14e législature prendra place avec les députés nouvellement élus.

Le mandat du président de la République sera remis en jeu par la démission de ce dernier et il pourra ainsi se représenter lors de ces élections triplées, car ce ne sera plus pour un 3e mandat, puisque le mandat en cours sera abrégé après deux ans d’exercice, le vote de tout Sénégalais possédant la CNI biométrique CEDEAO, permettant ainsi la constitution d’une liste électorale fiable, des bulletins uniques seront utilisés pour chacun des scrutins’’, détaille Taxaw Temm. L’organisation politique préconise, en outre, la révision du mode de parrainage pour qu’il soit ‘’moins restrictif, plus démocratique et ne favorise pas ceux qui sont au pouvoir’’.

Compte tenu de la crise sanitaire, le vote sera étalé sur trois phases (vendredi, samedi et dimanche ou trois dimanches) à l’extérieur dans les lieux de vote, pour éviter la propagation du virus (voir la Constitution pour le nombre de jours). La coalition est également pour qu’une structure de la CEDEAO sous contrôle de la Cour de justice communautaire, joue le rôle de la Commission électorale nationale autonome dans la gestion du processus électoral.