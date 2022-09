Tekki Indigne 

Pour faire le point sur la situation politique, économique et sociale du pays, le Secrétariat permanent du mouvement Tekki s'est réuni le mardi passé à la permanence Moussa Ndiaye. Le mouvement dénonce la situation chaotique des victimes des inondations.

"Nous exprimons notre solidarité aux populations qui vivent dans des inondations. Cela est aggravé par l'impéritie du régime et les travaux mal planifiés, notamment dans la capitale. Mais aussi, nous dénonçons l'inflation galopante et la cherté de la vie qui témoignent de l'échec économique, social et politique du régime de Benno Bokk Yaakaar et de Macky Sall'', dénonce-t-on dans un communiqué parvenu à ‘’EnQuête’’.

Mamadou Lamine Diallo et ses camarades s’insurgent aussi contre la nomination d’Amadou Ba au poste de Premier ministre. Pour eux, ce dernier est à l'origine du surendettement du Sénégal, alors qu'il était ministre de l'Économie et des Finances. Une nomination qui est ''la preuve que Macky Sall et son régime n'ont ni solution ni perspectives en matière économique pour le pays'', fulminent-ils.