Le Forum civil a organisé, ce mardi, une visite de terrain pour s’enquérir de la situation des habitants de Ngadiaga, trois mois après l’incendie d’un puits de gaz. L’occasion a été saisie par Mbaye Ngadiaga, fils du chef de village, de raconter son malheur et d’exprimer son ras-le-bol.

‘’J’ai hérité d’un terrain nu. J’y ai investi et planté des manguiers. Un jour, on m’appelle pour me dire que Forteza a besoin de mes terres et, au cours d’une rencontre, le préfet m’a fait savoir que le site est un domaine national ; une notion que l’Etat sort quand il veut, pour protéger ses intérêts. J’ai trouvé un terrain nu qui est mon héritage et je l’ai valorisé. Donc, je ne pouvais pas accepter de vendre ce site pour 25 000 F CFA par manguier. J’ai exigé 150 000 F CFA pour chaque manguier. Chose que Forteza a refusée. La notion de domaine national tue les agriculteurs sénégalais. Je ne sais pas ce que cela signifie, mais l’Etat doit sérieusement se pencher sur cette notion et éclairer la lanterne des uns et des autres.

L’Etat ne peut pas permettre que des agriculteurs soient dépouillés de leurs terres, l’unique source de leurs revenus, et utiliser la force pour les leur arracher. On te prend tes terres et on t’impose le service de gardiennage. J’ai 20 ans de service en tant qu’électricien ; j’ai déposé trois demandes dans l’entreprise. Aucune n’a abouti. Pourtant, leurs enfants et neveux travaillent là-bas. Ngadiaga regorge de jeunes diplômés dans les secteurs d’activité dont ils ont besoin. Ici, il y a des menuisiers, des mécaniciens. Tout ce qu’ils recherchent se trouve parmi cette jeunesse. Même s’il n’y en a pas, ils peuvent les former. C’est l’Etat qui dit qu’en termes d’emploi, les habitants du lieu d’implantation d’une entreprise étrangère sont une priorité. Pourtant, l’exploitation gazière ne nous apporte rien, parce qu’on nous dépouille de nos terres et nos diplômés ne sont pas embauchés dans l’entreprise.

De plus, ils ont rempli nos terres de latérite qui agresse l’environnement. Cette latérite sert à la prospection de gaz, mais tue les manguiers. Trop, c’est trop ; j’en ai marre !’’