COMMUNIQUE DE PRESSE

Des informations relayées dans les réseaux sociaux font état d'un marché de gardiennage que la LONASE aurait attribué à la société FAMBENE SECURITE avant de le reprendre pour l'attribuer à l'entreprise AGENCE SENAGALAISE DE SECURITE alors que l'offre de FAMBENE SECURITE serait moins disante de treize millions (13 000 000) de FCFA et que ASS aurait été sanctionnée par la LONASE dans le passé pour manquement à ses obligations contractuelles.

Ces informations sont erronées.

La Loterie nationale sénégalaise (LONASE) tient à préciser, conformément à la règlementation sur les marchés publics, qu'elle a lancé un appel d'offres ouvert (AOO) pour la sélection d'un prestataire pour les services de gardiennage de ses locaux à Dakar et au niveau de toutes ses structures déconcentrées

Au terme du délai imparti, La LONASE a reçu quatre (4) offres :

SYPRESS SECURITE : 644 418 828 F CFA TTC

FAMBENE SECURITE : 800 834 376 F CFA TTC

AGENCE SENEGALAISE DE SECURITE : 813 492 000 F CFA TTC

VIGASSISTANCE SENEGAL : 1 495 526 100 F CFA TTC

Après évaluation des offres, la Commission des Marchés de la LONASE a fait une proposition d'attribution provisoire sur la base des critères techniques et financiers requis dans le dossier d'appel d'offres (DAO). Suivant les dispositions du décret N° 2022-2295 du 28 décembre 2022 portant Code des Marchés publics, et tenant compte du seuil estimatif du marché, toute la procédure a fait l'objet de contrôle a priori de l'organe habilité en l'occurrence la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) qui a donné son avis de non objection par courrier du 24 septembre 2025.

A titre d'information et en application dudit code, la LONASE a publié dans le journal SUD Quotidien du 02 octobre 2025 un avis d'attribution provisoire du marché à la société Agence Sénégalaise de Sécurité dont l'offre est évaluée conforme pour l'essentiel et qui est jugée réunir les critères de qualification préalablement requis dans le dossier d'appel d'offres (DAO). Parmi les critères de qualification, il était demandé la production d'une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque agréée certifiant la disponibilité d'avoirs en liquide ou une ligne de crédit permettant au prestataire de faire face à ses charges de fonctionnement sans attendre les paiements qui lui sont dus au titre du marché. A ce sujet, FAMBENE SECURITE a fourni une attestation dans laquelle la banque émettrice indique ceci «... pour ses besoins de fonctionnement, nous serions disposés, si toutes les conditions sont réunies, à étudier toute demande de crédit afférente à ce marché jusqu'à hauteur de F.CFA #50 000 000# (cinquante millions), étant entendu que nous sommes libres d'accorder ou de rejeter ladite demande »

C'est ainsi que la Commission des Marchés a jugé que ladite attestation qui s'écarte de façon substantielle du modèle remis aux candidats dans le dossier d'appel d'offres, ne contenait pas toutes les références probantes pour justifier de la capacité financière de FAMBENE SECURITE à exécuter correctement le marché