Reconnu coupable de tentative d’assassinat sur son compatriote Ibra Diouf, Médoune Ngom a été condamné à 10 ans de prison ferme. Il devra payer à la partie plaignante la somme de 10 millions de francs CFA à Ibrahima Guèye, représentant d’Ibra Diouf. Cette affaire a clos la session de la première session du tribunal de grande instance de Diourbel qui siégeait en chambre criminelle.

Les faits pour lesquels Médoune Ngom a été condamné à une peine de 10 ans de réclusion criminelle et au paiement de 10 millions de dommages et intérêts à la partie plaignante, avaient eu lieu à Buenos Aires, la capitale de la République d’Argentine. Médoune Ngom, Ibra Diouf et Fallou Faye s’étaient cotisés chacun 2,5 millions pour acheter un véhicule de transport de bagages. Mais ils ne s’étaient pas entendus sur l’endroit où le véhicule devait être garé. C’est en ce moment que des bisbilles ont surgi entre Médoune Ngom et Ibra Diouf. Il s’ensuivit une altercation entre les deux amis.

Appelé à la barre du tribunal de grande instance siégeant en chambre criminelle pour s’expliquer sur cette affaire de tentative d’assassinat sur la personne d’Ibra Diouf, Médoune Ngom a confié : ‘’On avait convenu de garer le véhicule qui est dans un parking pour sa mise en vente. Mais nous n’étions pas d’accord sur le prix de cession. On a commencé à discuter de la vente du véhicule au Sénégal. Mais auparavant, il voulait que je le donne à son frère. Je n’étais pas d'accord. Il m'a devancé en Argentine d'une semaine. A mon arrivée, il me réclamait ses 2,5 millions et je lui ai clairement dit d'attendre la vente du véhicule. Ne voulant pas entendre cela, il a commencé à proférer des menaces. Du coup, j'ai pris mes précautions. Il m'a frappé, tout au début. J'ai sorti le couteau de mon sac à dos pour le lui pointer au niveau des fesses. Il a pris la fuite et je me suis lancé à sa poursuite. Quand il a chuté, j'ai jeté le couteau pour ne pas commettre l'irréparable. C'est ainsi que je lui ai donné des coups de pied. Je regrette vraiment mon acte. Je demande son pardon et la clémence du tribunal.’’

A sa suite, son conseil, Me Cheikh Ngom, a demandé la disqualification des faits de tentative d’assassinat, avec préméditation, en coups et blessures volontaires, parce que, dit-il, ‘’prendre ses précautions ne veut pas dire préméditation. Il ne s’est pas prémuni d’un couteau pour se battre, mais pour les vendre. Il n’était pas parti au marché. Tout est venu simultanément et on nous parle de préméditation. L’accusé a été surpris. Toutes les blessures de la victime ne sont pas occasionnées par l’accusé. L’intention doit être caractérisée et aller avec la préméditation. Tout est venu de cette tontine et le problème a démarré au Sénégal jusqu’en Argentine. Sur ce, je vous demande de retenir l’excuse de provocation, en disqualifiant l’inculpation de tentative d’assassinat avec préméditation en coups et blessures volontaires (CBV). Je vous demande de lui faire une application extrêmement bienveillante de la loi’’.

Le substitut du procureur : ‘’Il y a des choses qui heurtent la logique’’

Ces propos du conseil de Médoune Ngom ont été battus en brèche par Me Arfang Bocar Ndao, l’avocat d’Ibra Diouf. ‘’Il y a des choses qui heurtent la logique. Il était un champion d’Afrique de lutte en 2012. Donc, il ne manquait pas de force pour se défaire de son adversaire. S’il a fui, il y a bel et bien une raison. C’est le nerf sciatique qui a été attaqué, quand il a reçu le coup de couteau au niveau de la fesse. Il ne fait plus usage de sa jambe et, manifestement, il ne peut plus travailler’’.

En effet, il résulte du dossier médical que la victime portait des ‘’blessures coupantes multiples aux membres’’, à savoir la ‘’main droite avec compromis tendineux’’, la ‘’cuisse droite’’, le ‘’genou droit’’, la ‘’jambe gauche’’ et le ‘’fessier gauche’’.

Mamadou Saïdou Diao, Substitut du procureur, de renchérir : ‘’Les vidéos montrent une personne (Médoune Ngom) poursuivre une autre personne (Ibra Diouf). Les vidéos et le certificat médical contestent sa version. C’est une tentative d’assassinat. Il lui a porté des coups à l’aide d’une arme blanche, mais il nie. Le certificat médical dit le contraire. S’il a survécu, c’est indépendamment de la volonté de l’auteur qui a prémédité son action et il s’est armé d’un couteau dans un contexte où il faisait l’objet de menaces. La victime a pris la fuite, bien qu’il soit plus costaud. L’objectif était de faire jusqu’à ce que son adversaire ne puisse se retourner contre lui. Et c’est un acte qu’il ne faut pas réduire en coups et blessures volontaires (CBV). Sur ce, je vous demande de le déclarer coupable du chef d’inculpation de tentative d’assassinat et le condamner à 20 ans de réclusion criminelle.’’

Le tribunal, après en avoir délibéré, a reconnu coupable Médoune Ngom des faits de tentative d’assassinat sur la personne d’’Ibra Diouf. Médoune Ngom, arrêté et placé sous mandat de dépôt depuis le 11 août 2020, restera derrière les barreaux les huit prochaines années.

Boucar Aliou Diallo