À Tambacounda, une violente collision entre un bus et un véhicule ‘’7 places’’ fait 9 morts et 5 blessés. Avant cela, à Mbour, un autre faisait 6 morts et 6 blessés. Le ministre Mansour Faye s’est rendu, hier, à Mbour puis à Tambacounda pour s’enquérir de la situation et des blessés. Il annonce la tenue d’un conseil interministériel sur la question.

Un accident d’une rare violence s’est produit avant-hier aux environs de 22 h, sur la RN1, entre Koussanar et Sinthiou Malème. Un bus horaire, qui faisait le tronçon Tamba - Dakar, est violemment entré en collision avec une voiture dite ‘’7 places’’. Le choc frontal a fait neuf morts sur le coup et cinq blessés dont deux dans un état grave. Ils sont pris en charge à l’hôpital régional de Tambacounda. Le ministre Le ministre des Infrastructures et du Transport terrestre s’est rendu, hier, dans la localité pour s’incliner devant la mémoire des défunts et s’enquérir de l’état de santé des blessés.

Mansour Faye a annoncé la tenue d’un conseil interministériel pour la sécurité routière, dans les plus brefs délais. Qui devrait permettre de trouver des solutions pour réduire considérablement les accidents de la circulation. Avant de rallier Tambacounda, le ministre et sa délégation se sont arrêtés à Mbour pour constater un autre accident de la route survenu le mardi dans la matinée, dont le lourd bilan s’établit à 6 morts et 6 blessés.

Ainsi, le ministre a soutenu que l’Etat va prendre ses responsabilités pour faire en sorte que les règles de base liées à la sécurité routière soient respectées. Dans la même veine, il a déploré l’âge avancé de certains conducteurs, à l’image de celui du véhicule ‘’7 places’’ (69 ans) qui est entré en collision avec le bus à Koussanar, et celui des véhicules. C’est pourquoi, il annonce que ‘’des critères et des mesures seront mises en place pour que ce type de transports empruntés par plusieurs Sénégalais puissent se réaliser dans les règles de l’art, en respectant les critères de transport.’’

Mansour Faye invite, donc, les chauffeurs à avoir un bon comportement quand ils doivent transporter des personnes.

Les feux avant du ‘’7 places’’ étaient défaillants

En effet, la collision de Koussanar a fait plus de dégâts sur véhicule ‘’7 places’’, car sur les huit occupants, les sept sont décédés. Les deux autres défunts sont des enfants qui étaient avec leur maman. Le plus petit avait seulement 1 an et l’autre 4 ans. Selon les premiers éléments de l’enquête, le véhicule ‘’7 places’’ venait de Touba pour rallier Tambacounda. Alors que le bus venait de quitter Tambacounda pour Dakar.

Le président du Conseil régional de sécurité et gouverneur de la région, Omar Mamadou Baldé, après avoir regretté ce drame, a lancé un appel aux conducteurs sur la route nationale 1. ‘’Elle a été bien réhabilitée, mais cela ne doit pas être une raison d’ignorer les règles minimales de sécurité, car en cas de catastrophe, ce sont des situations comme ça que nous vivons’’, a-t-il déclaré dans la foulée du drame. Il a ajouté avoir donné des instructions pour une parfaite prise en charge des blessés. Pour les corps sans vie, avec la complicité des autorités sanitaires, des solutions seront trouvées pour envoyer les dépouilles à leurs familles.

En effet, selon l’enquête préliminaire, les feux avant du véhicule ‘’7 places’’ n’étaient pas en bon état. La lumière était défaillante. L’accident s’est produit dans un virage très dangereux, à 5 km de Koussanar. Le chauffeur aurait tout fait pour éviter la voiture.

ACCIDENT A GRAND MBAO Trois morts sur le coup C’est scandaleux et honteux, l’état de la route nationale N°1, à hauteur de la station Elton, sur l’axe entre Keur Mbaye Fall et rond-point Grand Mbao. Un trou béant sur la chaussée rend infernal la circulation, depuis que l’hivernage s’est installé. C’est justement à ce niveau qu’un accident tragique a mis fin, hier vers midi, à la vie de trois personnes : un taximan, sa passagère et son enfant. Un camion-citerne qui manœuvrait pour éviter ledit trou s'est renversé sur le taxi en question. Les trois personnes sont mortes sur le coup. D’ailleurs, les images de la scène font froid sur le dos.

Boubacar Agna Camara (Tambacounda)