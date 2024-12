Des acteurs culturels, touristiques et de l’artisanat de Thiès ont organisé, mardi, un pré-symposium, en prélude à la première édition d’un festival dénommé ‘’Thiès échanges et découverte (TED)’’, a constaté l’APS. ‘’Les artisans, les associations culturelles et les acteurs touristiques ont décidé d’organiser ce pré-symposium pour préparer la tenue d’un festival en début avril 2025’’, a fait savoir Doudou Gnagna Diop, président du Conseil d’administration de la Société d’aménagement de la Petite Côte (Sapco).

Le pré-symposium était axé sur le thème ‘’L’artisanat comme moteur de développement durable’’. ‘’Nous espérons que ce festival va montrer toutes les potentialités de Thiès en tant que carrefour de culture, d’artisanat et de tourisme’’, a déclaré Doudou Gnagna Diop, qui est également le président d’honneur de l’Organisation nationale pour l’intégration du tourisme sénégalais (ONITS).

Le festival permettra, selon lui, de redynamiser les activités artisanales, culturelles et touristiques de la ville de Thiès, qui est un ‘’creuset de développement culturel, artistique, touristique et artisanal’’, a-t-il souligné. Le professionnel du tourisme a appelé les Thiessois, les artisans, les artistes, les hommes de culture de la ville et tous les acteurs du secteur à intervenir dans le panel interactif mis en place, pour apporter leurs contributions pour la réussite du festival.