Hier, aux alentours de 9 h, des affrontements ont éclaté entre les étudiants de l’université Iba Der Thiam de Thiès et les forces de l'ordre. L'afflux de nouveaux bacheliers et le manque d’infrastructures ont exacerbé les tensions.

Les étudiants, regroupés autour de la place centrale de l’université, ont exprimé leur frustration face à des conditions de vie et d'études jugées de plus en plus difficiles. Ils ont aussi vivement réagi à la présence des forces de l'ordre, ce qui a conduit à des échauffourées.

En effet, des scènes de chaos ont été observées, avec des groupes d'étudiants se confrontant à la police. Les forces de l'ordre, déployées pour rétablir l'ordre, ont fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants.

Parmi les principales revendications, les étudiants pointent du doigt le manque de ressources pédagogiques et les préoccupations relatives à l'insuffisance des infrastructures universitaires. En colère contre la situation actuelle, les étudiants ont aussi exprimé de vives inquiétudes concernant l’afflux de 1 494 nouveaux bacheliers, ce qui risque d’exacerber les problèmes sur le campus, notamment en matière d’hébergement et de restauration.

Avec l’arrivée de cette importante vague d’étudiants, les défis liés à l’insuffisance des infrastructures, déjà bien présente, semblent être amplifiés. "L’hébergement et la restauration sont des enjeux majeurs sur notre campus. Avec l’arrivée de ces nouveaux bacheliers, la situation risque de devenir intenable", s’inquiètent les leaders étudiants.

Face à la presse, les étudiants ont demandé aux autorités d'accélérer les travaux sur le campus pour éviter une crise. Ils ont récemment observé une grève pour interpeller le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation sur le non-respect de ses engagements concernant les infrastructures du campus.

"Des retards infrastructurels", soulignent ces étudiants, qui expliquent que leur principale revendication concerne l'achèvement du nouveau restaurant universitaire et du service médical. "Ces infrastructures sont vitales pour répondre aux besoins croissants des étudiants, mais leur construction est toujours inachevée malgré des engagements répétés", s'indigne la conférence des amicales.

Les étudiants rappellent qu'en mai dernier, lors d'un séminaire à Saly, le ministre de tutelle avait promis un "accompagnement accru" pour "stabiliser le calendrier académique et renforcer les infrastructures pédagogiques et sociales". Ils constatent malheureusement que ces engagements, réitérés en septembre, n'ont pas été respectés, ce qui impacte directement la qualité de vie des étudiants.

Pour rappel, les étudiants de l’université Iba Der Thiam de Thiès, mécontents de la situation actuelle, avaient décrété une grève de 72 heures pour dénoncer la lenteur des travaux d’achèvement de leur établissement. Lors d’un point de presse tenu le 15 janvier dernier dans leur "temple du savoir", ils ont interpellé le ministre de l’Enseignement supérieur, exprimant leur impatience face aux promesses non tenues.

Selon eux, la situation ne peut plus durer, surtout après la mise en place d’un plan d’urgence par le président de la République pour l’enseignement supérieur.

De plus, la Conférence des amicales des étudiants de l’université de Thiès avait exprimé son indignation à la suite du rejet de leur demande de marche pacifique par le préfet de Thiès. Leur président, Adama Sow Kébé, s’est insurgé contre ce rejet. ‘’Nous avons déposé une demande de marche pacifique auprès de la sous-préfecture de Thiès-Sud pour alerter l’opinion publique sur les difficultés que nous rencontrons. Cependant, des motifs fallacieux ont été avancés dans la lettre d’interdiction, tels que le trouble à l’ordre public et l’entrave à la libre circulation des personnes et des biens’’, dénonçait-il.

NDEYE DIALLO (THIÈS)