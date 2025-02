Le Réseau national des Calebasses de Solidarité (RENCAS) continue d’étendre ses tentacules. Il désormais présent dans 29 départements et 126 communes. Lors de la 5e édition de la Journée nationale de la Calebasse de Solidarité, hier, à Thiès, il a beaucoup été question de continuer à offrir aux communautés locales des solutions concrètes et durables pour améliorer leur autonomie économique.

Le ministre de la Microfinance et de l'Économie Sociale et Solidaire, le Dr Alioune Badara Dione, a présidé hier la 5e édition de la Journée nationale de la Calebasse de Solidarité, un événement organisé par le Réseau national des Calebasses de Solidarité (RENCAS). Cette rencontre, marquée par la présence de nombreux acteurs, s'est déroulée sous le thème : « La jeunesse au cœur de l'approche Calebasse de solidarité pour une résilience des communautés locales ».

En marge de la cérémonie, le Dr Dione a procédé à l’inauguration du siège national du RENCAS, un acte symbolique qui souligne l’envergure croissante de ce réseau. Actuellement, les Calebasses de Solidarité sont présentes dans 29 départements sur les 46 du pays et couvrent 126 communes sur 557, touchant ainsi un large éventail de populations, principalement dans les zones rurales. Les initiatives mises en place par ce réseau ont permis de mobiliser un montant global de 1 174 196 820 FCFA, une somme importante qui témoigne de l’efficacité du modèle de solidarité mis en œuvre.

Le ministre Alioune Badara Dione a salué l’approche du RENCAS, mettant en lumière ses résultats impressionnants. À ce jour, ce réseau a réussi à établir 2 775 Calebasses de solidarité réparties sur l’ensemble du territoire national. Ces structures comptent 91 298 membres, dont une écrasante majorité de femmes, soit 95,06 %, contre 9,94 % d’hommes. Le ministre a souligné l’importance de cette répartition, mettant en avant l'impact significatif que ces initiatives ont sur les femmes rurales, en particulier dans les zones les plus reculées du Sénégal.

Le ministre a rappelé que l’initiative des Calebasses de Solidarité s’inscrit dans un cadre plus large de développement économique et social du Sénégal, dans lequel la jeunesse joue un rôle central. L’objectif de cette approche est de favoriser la résilience des communautés locales en leur offrant des solutions concrètes et durables pour améliorer leur autonomie économique. Cette démarche s’intègre également dans le processus de transformation systémique du pays, visant à renforcer la souveraineté économique nationale en misant sur un développement endogène et inclusif.

Dans ses propos, le ministre a également souligné l’importance de la jeunesse dans la mise en œuvre de l’approche Calebasse. Pour lui, ce sont les jeunes qui, en tant qu'acteurs de changement, doivent être au cœur des politiques de solidarité et de développement durable. Le Dr Dione a rappelé l’engagement de l’État à soutenir cette frange de la population en leur fournissant les outils nécessaires pour leur insertion socio-économique. Il a ainsi invité les jeunes à s'impliquer davantage dans les Calebasses de Solidarité, qui constituent un véritable tremplin pour l'entrepreneuriat local, en leur offrant des opportunités d’emploi et de création de richesse.

Pour sa part, le Dr Dione a réaffirmé son engagement à continuer d’accompagner ces structures dans leur mission de soutien aux communautés vulnérables. Le modèle des Calebasses de Solidarité représente une réponse collective aux défis sociaux et économiques que rencontrent les populations sénégalaises.

Ndeye Diallo (Thiès)