Les autorités administratives de la région de Thiès ont procédé à une visite ce matin des centres de vote de la région pour faire létat des lieux du déroulement du vote.

Mamadou Oumar Baldé Gouverneur de Thiès,, accompagné par les préfets du département ainsi que des autorités militaires et autres, s'est réjoui de la bonne organisation du scrutin au sein de tous les centres.Il a aussi noté une présence des forces de l'ordre dans l'ensemble des centres que compte la région et aussi la disponibilité du matériel électoral. Ce qui a d'ailleurs suscité chez lui une totale satisfaction au regard de l'organisation et du déroulement du scrutin.Il s'est aussi réjoui de la bonne impression des responsables des bureaux de vote, des représentants des candidats et aussi des électeurs relativement au déroulement du scrutin qui a vu un taux de participation de 14 % avant la demie heure.

Pour lui, il fallait faire preuve de rigueur et de détermination dans l'organisation afin de permettre aux citoyens de voter à l'heure convenue, car Thiès est, après Dakar, la région qui dispose du plus grand nombre d'électeurs.Il se dit satisfait du comportement serein et discipliné des électeurs venus accomplir leur devoir citoyen. Il n'a noté, au durant sa tournée aucune incidence. ´´Jusqu'au moment où je vous parle, on ne nous a signalé aucun incident dans la région, déclare-t-il.En dernier point, il a fait un appel au calme et à la sérénité, puisque les élections ne sont pas des moments de violence ni de tensions, c'est juste un moment de respiration démocratique, par conséquent chacun vient accomplir son devoir dans le respect.

centres, ce qui était d'ailleurs la condition nécessaire pour avoir des résultats satisfaisants pour la nation